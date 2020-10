Steam: 10 jogos indie incríveis para ter na biblioteca

Marcella Blass

Do 33Giga



06/10/2020 | 19:18



Os jogos indie (ou independentes) têm conquistado cada vez mais fãs no mundo todo. Antigamente conhecidos como produtos de baixo orçamento, hoje essa categoria conta com títulos referência na indústria de games, como Celeste, Hollow Knight e a febre Minecraft.

Com o cenário cheio de desenvolvedores e grandes ideias, há uma série de jogos memoráveis que podem passar despercebidos. Por isso, o 33Giga fez uma lista de dez títulos indie com histórias, jogabilidade e visual caprichados que vale a pena conferir:

Com críticas extremamente positivas para a história e a jogabilidade apresentada, Limbo deixa as legendas de lado e usa os cenários e as pessoas no caminho para mostrar ao jogador o que esta acontecendo. Isso vai te levar levando o jogador e se fazer mais e mais perguntas dominar o mundo com experimentos em humanos.

Com foco na narrativa, o jogo de aventura acompanha Alex e seus amigos na investigação de eventos sobrenaturais em uma ilha. O game é baseado em escolhas e pode ter finais diferentes de acordo com as atitudes do jogador. Além dessa dinâmica que tende a prender a atenção, o título tem um visual aquarelado muito artístico que deixa a saga ainda mais encantadora.

Nesse RPG de mundo aberto, o jogador assume o papel de um detetive que pode se tornar um verdadeiro herói ou o pior entre os piores. Em um clima de fantasia urbana, o jogo oferece muita liberdade para quem gosta de explorar, além de permitir uma série de interações, como interrogar e intimidar pessoas, recorrer à violência, aceitar suborno e até cantar no Karaokê. O game ainda traz um sistema de diálogo caprichado, muito elogiado pela crítica especializada.

Uma das principais características desse título é que não há diálogos, e o jogador deve ir juntando as peças e criando a narrativa de acordo com sua interpretação. O game acompanha Gris, uma jovem perdida em sua própria existência, que vai evoluindo emocionalmente ao longo da jornada e passa a ver o mundo de outra forma. Além disso, esse é um jogo extremamente lindo e artístico, com uma estética de encher os olhos.

O game é uma aventura de plataforma, mecânica de pinball e exploração de mundo aberto com jogabilidade não linear. Dessa forma, quem joga tem a liberdade de escolher o caminho que vai trilhar. Nessa experiência, você controla Yoku, um besourão que precisa salvar a ilha de Mokumana de um desaste prestes a acontecer.

Inspirado nos desenhos dos anos 1930 (do visual aos efeitos sonoros), Cuphead é um jogo de ação e tiro clássico. Na trama, os irmãos Cuphead e Mugman fazem um acordo com o diabo e, para não perderem suas almas, devem enfrentar uma série de personagens que estão em dívida com o vermelhão. Com essa história como base, o jogo é mais focado em batalhas contra os chefes (que são vários!), e cada um traz uma dinâmica única para derrotá-los.

O jogo de mistério de mundo aberto retrata um sistema solar preso em um loop temporal. O jogador assume a pele do mais novo recruta do Outer Wilds Ventures (um programa espacial que busca respostas) e deve visitar diferentes locais desses planetas antes da passagem do tempo.Em 2019, o título foi considerado o Jogo do Ano por Giant Bomb, Plygon, Eurogamer e The Guardian.

Você joga como Wilson, um cientista que foi preso por um demônio e transportado para um mundo selvagem, escuro e sombrio. Agora, sua missão é aprender a explorar esse ambiente e seus habitantes para descobrir um jeito de voltar para casa. Será preciso coletar itens e enfrentar perigos sem nenhuma instrução e partindo do zero. No jogo, há barras de vida, fome e sanidade, e o objetivo é mantê-las cheias o maior tempo possível.

Guie dois irmãos em uma viagem épica no estilo conto de fadas em busca da “Água da Vida”, que vai curar um pai doente. No estilo Ação e Aventura, você vai explorar o mundo, resolver quebra-cabeças e enfrentar chefões em uma experiência muito emocionante. Vale destacar que esse título exige um controle para ser jogado.

Mais do que um jogo, o título é uma obra de arte. Contado por meio de uma história projetada, desenvolvida e ilustrada à mão por Jason Roberts, a dinâmica e a narrativa do título acontece através de um painel com cenas. A proposta é que os gamers as vasculhem, desvendem e combinem para resolver os quebra-cabeças. A trilha sonora original delicada e emocionante completa a aventura.