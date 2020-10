“Abrir MEI”: termo teve 222% de aumento de buscas no Google; app ajuda a fazer isso

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/10/2020



O termo “abrir MEI” teve um aumento de 222% nas buscas do Google no mês de agosto de 2020, se comparado ao mesmo período no ano anterior. Os dados são de uma pesquisa realizada pela SEMrush – empresa de marketing digital.

Este aumento reflete os impactos da pandemia de covid-19. O comparativo da quantidade de microempreendedores individuais cadastrados no Portal do Empreendedor, no mesmo período, saltou de 8 milhões em 2019 para mais de 10 milhões em 2020.

O mesmo levantamento mostrou que março, mês que deu início à pandemia do coronavírus, registrou 74 mil buscas do mesmo termo. Em agosto deste ano, o número pula para 110 mil.

Outros termos tiveram 100% de aumento nas buscas no Google, segundo o levantamento da SEMrush. São eles: “CNPJ”, “MEI”, “DAS MEI”, “CNPJ Receita”, “MEI boleto”, “consulta CNPJ”, “portal do MEI”, “busca CNPJ”, “cartão CNPJ”, “simples nacional MEI” e “situação cadastro MEI”.

Desemprego

A taxa de desemprego no Brasil atingiu em agosto, segundo o IBGE, seu maior patamar desde maio, contabilizando 13,7 milhões pessoas. “Com isso, a formalização do MEI pode ser uma ótima alternativa a regulamentação profissional e criar novas oportunidades no mercado de trabalho”, explica Alexandre de Carvalho, um dos fundadores do Easymei, aplicativo de auxílio e gestão para microempreendedores.

Como alternativa ao desemprego, muitas pessoas têm buscado abrir seu próprio negócio. Com isso, essa atividade tem ganhado espaço no País. Segundo pesquisa do Sebrae e FGV, 30% do valor adicionado do PIB no Brasil corresponde a micro e pequenas empresas.

O que poucos empreendedores sabem, no entanto, é sobre os benefícios que abrir sua empresa MEI traz. “Em contrapartida das obrigações, o empresário terá direito com seu CNPJ a diversos benefícios como auxílio emergencial, licença maternidade, contribuição para aposentadoria, crédito com taxas atraentes em bancos, acesso ao cartão BNDES, plano de saúde empresarial e até desconto oferecido por montadoras para compra de carros 0km”, aponta Alexandre.