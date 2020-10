Jornalista e cronista esportivo Dalmo Pessoa morre em São Paulo por complicações de pneumonia

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 18:16



O jornalista e cronista esportivo Dalmo Pessoa morreu na manhã desta terça-feira. Aos 78 anos, ele estava internado no Hospital Transmontano, em São Paulo, por causa de complicações de uma forte pneumonia e não resistiu ao avanço da doença ao longo dos últimos dias.

A carreira como jornalista teve passagens por Rede Vida, Rádio Tupi, Rádio Record e Rádio Bandeirantes. Ficou mais conhecido pelo grande público pelo trabalho realizado na TV Gazeta, na Capital, onde participou do programa televisivo Mesa Redonda, ao lado de Roberto Avalone, Fernando Solera e Chico Lang.

Após deixar para trás o mundo dos esportes, Dalmo Pessoa também atuou como diretor comercial do Hospital Igesp e diretor administrativo do plano de saúde Trasmontano. Nos últimos anos, estava com a saúde debilitada por causa de outras complicações de idade avançada e perdia cada vez mais a memória.