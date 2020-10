Robô da Gol começa a atender passageiros no aeroporto de Guarulhos

Redação

06/10/2020 | 17:48



Hoje termina a fase de testes do novo robô da Gol que está atendendo passageiros no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Trata-se de um dispositivo físico que funciona por telepresença, comandando a distância por funcionários.

Entre outras funções, o robô da Gol compartilha telas para escanear QR Code após o check-in e visa flexibilizar o atendimento nos aeroportos. Touchless, ele não exige manuseio, o que favoreceu seu lançamento durante a pandemia do novo coronavírus.

“Diferentemente da GAL (chatbot da Gol), que responde a perguntas pré-programadas, o robô de telepresença é capaz de promover um atendimento humanizado, inovador, amigável e objetivo. Tudo isso sem qualquer contato físico, apenas por voz”, afirma Flavia Segura, gerente de TI e GOL Labs.

Como funciona o robô da Gol

O robô de telepresença tem um tablet acoplado e um software de comunicação que o permite ser comandado em tempo real, à distância, por uma equipe de três pessoas, com revezamento de turnos.

De acordo com nota divulgada pela Gol, a intenção da companhia aérea é, em um espaço curto de tempo, usar robôs nos outros três hubs da Companhia – Brasília, Rio de Janeiro (Galeão) e Fortaleza. Com o tempo, o dispositivo também deve oferecer outros serviços, como pagamentos, venda de passagens aéreas, impressão de cartão de embarque, tag de malas e apoio aos passageiros no desembarque, nos casos de danos e extravios.