3 hotéis de luxo para quem deseja se isolar no mundo

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



06/10/2020 | 17:48



Quem sonha em viajar com isolamento e não se preocupa com o custo da hospedagem encontra hotéis de luxo incríveis para viver dias de absoluta paz. Desde um farol em uma ilha remota da Suécia até uma vila que remete à Toscana em plena Tailândia, confira onde os milionários estão se refugiando em tempos de pandemia.

Pater Noster, na Suécia

Localizado na pequena e remota ilha de Hamneskär, na costa oeste da Suécia, o Pater Noster é o farol mais famoso da Suécia. Ao seu lado, há uma antiga casa de faroleiro que foi transformada em um hotel-butique de nove quartos batizado o Pater Noster Hotel, que acomoda até 18 hóspedes.

O local conta com um restaurante que serve frutos do mar frescos, um bar e um café ao ar livre, onde os hospedes podem saborear pães e bolos frescos. O acesso à ilha é possível apenas por meio de embarcação semirrígida ou helicópteros quem chegam de Marstrand ou Gotemburgo.

Diárias a partir de US$ 560.

De L’Europe Amsterdam, na Holanda

Hotel de luxo mais antigo de Amsterdã, na Holanda, o De L’Europe, foi aberto em 1896. O empreendimento é decorado com artes do século 17 e conta com móveis feitos sob medida, com materiais ricos e naturais.

Apesar de ficar em uma agitada capital na Europa, tem tanto estilo que muitos hóspedes passam dias inteiros apenas no seu interior, aproveitando as vistas e opções de lazer. Há diversos pontos comerciais famosos no prédio do hotel, como a livraria MENDO, a loja de flores The Wunderkammer, o instituto de beleza Skins Spa e a trattoria italiana Graziella.

Diárias a partir de € 449.

Mövenpick Resort Khao Yai, na Tailândia

À primeira vista, parece que você está entre as montanhas verdejantes da Toscana. O luxuoso Mövenpick Resort Khao Yai, porém, fica a apenas três horas de carro de Bangkok, a agitada capital da Tailândia, nas margens do Parque Nacional Khao Yai (mais antigo do país e parte de um complexo florestal declarado como Patrimônio Mundial da UNESCO).

A paisagem deslumbrante é complementada pela arquitetura toscana do hotel. Ao todo, o empreendimento conta com 112 quartos e suítes decoradas em estilos renascentista e barroco moderno. O resort dispõe de 50 vilas, como a palaciana, que tem cinco quartos e piscina.

O Mövenpick Resort Khao Ya oferece ainda programas de bem-estar no Panacee Wellness Khao Yai Spa, onde os hóspedes podem otimizar força, energia e bem-estar holístico com uma variedade de tratamentos.

As instalações de lazer, por sua vez, incluem uma piscina e um campo de golfe de 18 buracos com tarifas preferenciais para os hóspedes. As crianças se divertem no My Ozone Animal Club, onde têm a oportunidade de se aproximar de uma variedade de animais de fazenda, incluindo pôneis, cavalos, galinhas, coelhos, ovelhas e cabras.

Diárias sob consulta.