Obituário - 7 de outubro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/10/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Otaviano Pinto da Silva, 92. Natural de Auriflama (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odila Boccalon Lara, 89. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Memorial Phenix.

Virginia Vicente, 89. Natural de Bragança Paulista. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Sandoli, 87. Natural de Arealva (São Paulo). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Francelina Gonçalves de Almeida, 84. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 4, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Mateus de Souza, 84. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 4.

Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Servulo Eloi Silva, 81. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yoshiro Yamashirro, 81. Natural do Japão. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Jesunita Perrelli Costa, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dante da Silva Silvestre, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Batista dos Santos, 78. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no Clube de Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Zenardi, 74. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Parque Capuava. Dia 4, em Diadema. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Carlos Syrayama, 68. Natural de Curitiba (Paraná). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alves de Andrade, 66. Natural de Itapage (Ceará). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Jandir Caramello, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria Vera Salgado da Costa, 61. Natural de São Pedro dos Ferros (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Parque Primavera II.

Sérgio Gonçalves Marchesi, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Claudio Roberto Chaves, 45. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Manobrista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Lucchesi Nogueira de Carvalho Rocha, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Estudante. Dia 4. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Ermelinda Marques Correia, 88. Natural de Portugal. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 2, em Ribeirão Pires. Cemitério de Vila Euclides.

Flávio Ribeiro da Silva, 43. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29, em Ribeirão Pires. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Linda Caçador da Silva, 91. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

João Roque dos Santos, 78. Natural de Coruripe (Alagoas). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jovino Blogliato, 87. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana Mossnyj, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 4. Memorial Planalto.

Leonilda Balbina Nalim Romano, 66. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Vera Cristina dos Santos Felício, 66. Natural de Sete Lagoas (Minas Gerais). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Donizetti Rampazzo, 63. Natural de Tupi Paulista (São Paulo). Residia na Vila Suíça. Dia 4. Cemitério Municipal de Panorama (São Paulo).

Ailton Diniz Ramos, 51. Natural de Santa Cruz da Baixa Verde (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Marta do Rosário Julia Silva, 45. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Maria Janotti Bertolli, 93. Natural de Monte Sião (Minas Gerais). Residia no Centro Alto de Diadema. Dia 5. Crematório Vila Alpina.

Maria Daguimar da Silva, 92. Natural de Machado (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Manoel Ferreira, 86. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Almerinda de França, 82. Natural de Astolfo Dutra (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Arlindo da Silva Melo, 76. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

MAUÁ

Dirce dos Santos Souza, 87. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Lourdes de Camargo Martins, 85. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maurício Cezar Vianna, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Tamires Aparecida de Oliveira Martins, 32. Natural de Santo André. Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Izabel Joaquina da Conceição, 94. Natural de Lagoa do Ouro (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Nilza Silvério Borges da Silva, 76. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Marcelo Henrique de Almeida, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Lucas Costa Batista, 30. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

José Ferreira Torres, 81. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 4. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Dirce Scapinelli Paula, 80. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maurinete do Carmo Feitoza, 77. Natural de Mauá. Residia no bairro Independência, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Edileusa do Nascimento Feliciano, 69. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 4. Cemitério Jardim do Pêssego, em Itaquera, São Paulo, Capital.

Maria José dos Santos, 68. Natural de Calçado (Pernambuco). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Evaldete Aparecida Panizza, 63. Natural de Florais (Paraná). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida de Sousa, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

José Carneiro dos Santos, 56. Natural de Lagoa do Itaenga (Pernambuco). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Quitéria Barros Silva de França, 55. Natural de Major Isidoro (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

José Augusto Lira, 51. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Marcelo Firmino Tardoqui da Silva, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Edmundo Alves de Santana, 81. Natural de Laranjeiras (Sergipe). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Ribeirão Pires, sábado, dia 3 de outubro

Maria Aparecida Salti, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Dia 3. Vale dos Pinheirais.

Manoel de Jesus Silva, 73. Natural de Santa Luz (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Vinícius Rodrigues, 21. Natural de Mauá. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Maria de Lourdes Ventura Mazoti, 72. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Antonio Gaspar de Souza, 54. Natural de Lapão (Bahia). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Ana Paula Pereira, 42. Natural de Santo André. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.