Morre o guitarrista Eddie Van Halen

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 17:12



Artista que revolucionou a maneira de tocar guitarra, o músico holandês Eddie Van Halen morreu hoje, aos 65 anos, vítima de câncer na garganta. A informação foi confirmada por seu filho, Wolf Van Halen, em suas redes sociais.

"Não acredito que tenho de escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer esta manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia ter pedido. Cada momento que compartilhei com ele no palco e fora dele foi um presente. Meu coração está partido e acho que jamais me recuperarei totalmente dessa perda. Te amo muito, pai", escreveu.

Radicado nos Estados Unidos, onde construiu sua carreira, foi fundador da banda roqueira Van Halen, criada junto de seu irmão, o baterista Alex. Junto do cantor David Lee Roth e do contrabaixista Michael Anthony lançaram álbuns como Van Halen II, Women and Children First e Fair Warning, por exemplo.

Ficou conhecido pelos solos virtuosos e pelo carisma no palco. Sucesso nos anos 1980 influenciou uma série de guitarristas, como o ex-Kiss Bruce Kulick.

O grupo esteve no Brasil em 1983 e teve ao longo da carreira cantores como Sammy Hagar, ex-Montrose, e Gary Cherone (Extreme). Seu último disco de estúdio, com a volta de Lee Roth e seu filho Wolf no contrabaixo foi A Different Kind of Truth, lançado em 2012.

O guitarrista brasileiro Kiko Loureiro, parte da banda norte-americana Megadteh lamentou a morte do artista. "Muito triste em saber do falecimento do Eddie Van Halen. Foi uma inspiração para tantas gerações de músicos", escreveu em sua rede social. O cantor britânico Billy Idol também se manifestou. "Descanse em paz, lenda da guitarra Eddie Van Halen. Sentiremos saudades", escreveu.