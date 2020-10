Adele estaria envolvida em um triângulo amoroso com rapper e Naomi Campbell, diz site

06/10/2020 | 15:11



Adele está quase namorando o Skepta e chegou a dar uma corrente de ouro de 117 mil reais para o affair. No entanto, segundo o Mirror Online, a cantora estaria dentro de um triângulo amoroso com o rapper e Naomi Campbell. Uma fonte revelou que a cantora e a modelo estão competindo pela atenção do rapper, e Adele estaria com a vantagem.

A fonte, que é próxima de Adele, afirmou que ela está se divertindo muito com Skepta, mas a dona do single Someone Like You, tem uma competição séria na forma da ícone da modelagem internacional, a Naomi:

- Adele está se divertindo muito com Skepta, mas ela tem uma concorrência séria com Naomi.

Segundo o site, Adele insiste que é divertido, mas é de conhecimento geral que tanto ela quanto Naomi são loucas por Skepta e ambas desejam algo sério.

A loira se separou do marido Simon Konecki no ano passado, com rumores circulando sobre sua vida amorosa desde então. Ela e o rapper foram vistos em Londres em setembro, com testemunhas dizendo que pareciam estar se divertindo muito na companhia um do outro.