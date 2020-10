Filho de Leonardo, João Guilherme tranquiliza fãs após aparecer em cama de hospital

06/10/2020 | 15:11



João Guilherme apareceu na manhã desta terça-feira, dia 6, em uma cama de hospital. No Instagram Stories, o ator do SBT publicou um vídeo em que aparecia almoçando, enquanto brincava com um filtro do aplicativo que o deixava com bigode. Em seguida, explicou o motivo de sua internação.

- Muito bom dia, meio-dia ainda é dia, né? Hoje eu tô no hospital mas eu tô superbem, nada de mal, inclusive só coisa de bem, né? Por que vocês lembram que eu tinha operado meu ombrinho na quarentena? Tinha esfolado. Aí tinham deixado uns attachments dentro de mim, né, aí eu tirei agora, disse ele, sobre a retirada dos pontos.

O filho de Leonardo, que havia feito a cirurgia no ombro em maio deste ano após machucá-lo enquanto andava de skate, ainda esclareceu que terá alta do hospital ainda nesta terça.

- Minha mãe veio me acompanhar aqui e está safe, volto pra casa hoje mesmo, só alegria, finalizou ele, mostrando a mãe Naira Ávilla ao seu lado.

Apesar da intervenção cirúrgica, o ator, de 18 anos de idade, tem aparecido curtindo a quarentena para viajar com a namorada, a influenciadora Jade Picon. Recentemente, os dois estiveram juntinhos nas Ilhas Maldivas.