Paolla Oliveira desconversa sobre namoro e relembra lipo nas coxas: - Achando que ia deixar as pernas finas

06/10/2020 | 15:10



Paolla Oliveira participou do canal de YouTube de Giovanna Ewbank e respondeu a algumas perguntas que seus fãs fazem por meio do Google. Logo no começo, a esposa de Bruno Gagliasso explica que o questionamento que as pessoas mais fazem é: Paolla Oliveira está namorando?

Há um tempo, ela tem se relacionado com Douglas Maluf e ambos trocavam com frequência declarações de amor. Porém, ao responder, a atriz foi mais vaga e desconversou:

- Ah, Google, responde aí, Google! Deixa o Google falar. O Google não responde tudo, mas ele dá uma indicada.

Eita, será que rolou algo?

Depois, Paolla revela uma curiosidade e tanto: ela é formada em fisioterapia!

- Sim! Eu me formei e queria trabalhar com crianças especiais, queria trabalhar na UTI neonatal, que eu me encantei. Mas eu fiz o teste de Belíssima e fui parar no Rio de Janeiro. As pessoas falam pra mim: como que você mudou da fisioterapia pra ser atriz? A fisioterapia é uma profissão muito delicada, muito sensível. O fisioterapeuta sempre trabalha olhando para a pessoa. A gente está sempre de frente para o paciente, para observar ele. E o trabalho do ator é uma grande observação. Claro, são áreas diferentes, mas eu trago muito da fisioterapia para os meus dias.

Dona de um corpão, ela disse que nunca fez plástica, mas sim, um procedimento na coxa:

- Plástica? Não. Eu fiz uma cirurgia, que foi uma lipo na coxa. Não foi nem na coxa, foi do lado externo. Na verdade eu fiz isso porque eu estava achando que eu ia deixar a minha perna fina. Conclusão: eu vi que não é bem assim. É o meu estilo de corpo. O meu biotipo. Nada aconteceu e as coxas estão aqui!

Por fim, revelou o seu nome verdadeiro: Caroline Paola Oliveira da Silva!