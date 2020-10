'Esquadrão da Moda' volta 'após chegada da vacina contra covid-19', diz SBT

06/10/2020 | 15:04



O SBT anunciou que novos episódios do Esquadrão da Moda, programa apresentado por Isabella Fiorentino e Arlindo Grund, só devem ser produzidos "após a chegada da vacina contra covid-19".

Em comunicado divulgado à imprensa nesta terça-feira, 6, a emissora também conta que a atração deixará de ser "contínua" e passará a ter exibição "por temporada".

Também nesta terça-feira, 6, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), afirmou que a vacina contra a covid-19 pode ficar pronta no fim deste ano de 2020 (clique aqui para ler mais).

Além do Esquadrão da Moda, o SBT tem passado por diversas mudanças nos últimos tempos, como a dispensa do elenco da novela As Aventuras de Poliana, que ganharia uma continuação, e as saídas de Rachel Sheherazade e Maisa Silva.

Confira a íntegra do comunicado abaixo:

"O programa Esquadrão da Moda deixará de ser um programa contínuo na grade de programação e passará a ser exibido por temporada a partir de 2021.

Visando um melhor aproveitamento do conteúdo, a nova temporada do programa deverá voltar ano que vem, após a chegada da vacina contra covid-19."