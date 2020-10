Conheça as atrações para crianças e os hotéis-fazenda do Vale do Café

Redação

Do Rota de Férias



06/10/2020 | 14:18



O Vale do Café, localizado ao sul do estado do Rio de Janeiro, conta com diversos hotéis-fazenda e boas atrações para curtir com as crianças. No feriado de 12 de outubro, por exemplo, há uma programação caprichada ara os pequenos, com diversas visitas guiadas que prometem imersão na natureza e história da região.

O que fazer no Vale do Café

Vassouras

Em Vassouras, uma das principais cidades do Vale do Café, há vários passeios que podem sesr feito a pé em família. A dica é passar pela Antiga Estação Ferroviária, pela Praça Barão de Campo Belo e pelo mirante da cidade.

Divulgação – Erik Santos Praça de Vassouras

Quem quiser conhecer a produção local não deve perder a Feira dos Produtores, no domingo de manhã, ao lado da antiga estação. A pousada Vila Hibisco, localizada no coração da cidade, é opção para quem quiser explorar cada cantinho de Vassouras.

Outra opção interessante é visitar a Fazenda Campo Alegre. O lago, a antiga construção, o jardim das ruínas e a capela formam um cenário belíssimo.

Fazenda São Luiz da Boa Sorte

Esta fazenda histórica abriga o único Museu do Café do estado, com visita guiada para conhecer a importante trajetória do grão. No mesmo prédio está o tributo aos escravizados, com referências da cultura africana que revelam detalhes de sua importância para o Ciclo do Café.

Há opção de se hospedar na própria fazenda, curtindo a sensação de estar em sede ambientada no século 19 e, ao mesmo tempo, aproveitar as atividades de lazer.

No domingo, dia 11, está programada uma visita guiada à área externa e Museu do Café. Na segunda, 12 de outubro, a fazenda terá opção de vivência matinal para adultos e crianças com café da manhã e atividades com recreadores ao ar livre. Haverá ainda passeio de trenzinho, toboágua e visita à fazendinha.

Hotel Santa Amália

A programação no Hotel Santa Amália será intensa no feriado do Dia das Crianças. As atividades irão incluir gincanas, brincadeiras e muitas atividades.

No sábado, acontece a oficina de saboaria natural, com produção de sabonete infantil feito com beterraba, seguida de noite de música no redário.

No domingo tem churrasco na piscina e oficina de criação de bombas de sementes, que serão lançadas do alto do mirante de Vassouras, contribuindo com a recuperação da área verde. Depois, haverá um piquenique no local com observação do por do sol. A segunda segue com recreação na piscina.

Uaná Etê Jardim Ecológico

O Uaná Etê Jardim Ecológico, que fica a 20 minutos de Vassouras, conta com lindos gramados para piquenique e atividades e ao ar livre.

No sábado e domingo rolam visitas guiadas. Uma vez no jardim, vale a pena curtir a Experiência Hora Rosa, que consiste em ver o pôr do sol, do alto do monte, com um brinde de espumante rosé.

Ao sair, as crianças ganham sementes de girassol para levar para casa, plantá-las e vê-las florescer na primavera.

Florart

O Dia das Crianças pode ficar mais colorido com um presentinho da Florart, associação de artesãos que fica em Rio das Flores, no Vale do Café. Ali, há bonequinhas de feltro para vestir, bonecas de pano e travesseirinhos com temas infantis.

Personagens viram marcadores de livro de pano e estampam as almofadas com escudos dos super-heróis, deixando o quarto das crianças ainda mais divertido. São itens exclusivos, todos feitos artesanalmente: peças únicas.

Fazenda do Paraízo

Após mais de cinco meses fechada, a Fazenda do Paraízo (assim mesmo, com z), em Rio das Flores, reabrirá para visitação em 10 e 11 de outubro. Construída em 1845, a edificação já serviu de cenário para diversas novelas e filmes. Essa é a fazenda histórica mais autêntica do Vale do Café.

Fazenda Alliança Agroecológica

Esta é uma grande atração para crianças no Vale do Café. Aqui, elas têm a oportunidade de colher hortaliças, flores comestíveis e legumes orgânicos, bem como prová-los. A visita inclui o processo de produção do café orgânico especial da fazenda, com direito a descascar o grão com a peneira.