Flávia Pavanelli corta a própria franja e reage: Gente, está muito ruim

06/10/2020 | 14:11



Flávia Pavanelli parece ter sido atingida pelo desejo de mudar o visual que aconteceu com muita gente durante a quarentena! Depois de radicalizar o cabelo ao tingir as madeixas de loiro novamente, a influenciadora resolveu investir na tendência Do It Yourself, também conhecida como DIY, para cortar a franja!

Em um vídeo divulgado por Flávia em seu Instagram Stories na última segunda-feira, dia 5, ela mostra como fez para tentar o novo penteado na companhia das amigas:

- Eu vou cortar a minha franja, eu vi que a Carol Jannini falou que tem que fazer assim ó, numa live uma vez ela ensinou a cortar, mostrou Pavanelli enquanto torcia uma mecha do cabelo em frente o rosto.

A reação da influenciadora após o corte - feito com uma tesoura comum -, no entanto, foi hilária conforme ela e as amigas exibiram o resultado. Depois de cortar, Flávia e as amigas desataram a rir incontrolavelmente, enquanto Pavanelli lamentava o feito:

- Gente, ficou uma m***a. Está muito ruim. Estou rindo para não chorar.

Apesar do susto, a influenciadora também mostrou que, com o cabelo solto, o estrago não foi assim tão grande! Ufa!