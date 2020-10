Em recuperação, Trump diz estar ansioso pelo próximo debate com Biden

06/10/2020 | 13:37



Em uma série de tuítes publicados na manhã desta terça-feira, 6, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou a covid-19 e disse que pretende participar do segundo debate presidencial americano, previsto para o próximo dia 15 de outubro em Miami, na Flórida.

"Estou ansioso para o debate na noite de quinta-feira, dia 15 de outubro, em Miami. Será ótimo!", escreveu o presidente, que se recupera de covid-19 após ficar três dias internado e ter recebido alta na segunda-feira (5).

O mandatário manifestou na rede social que está em boas condições de saúde e minimizou mais uma vez a pandemia que já matou mais de 200 mil americanos. O presidente comparou as mortes do novo vírus com as que ocorrem em função da gripe.