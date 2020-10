Kylie Jenner faz cookies com Stormi e fãs elogiam: Criança mais educada da família Kardashian

06/10/2020 | 13:10



Kylie Jenner está dando o que falar nas redes sociais por causa de um momento para lá de fofo com a filha Stormi Webtster. No YouTube, a empresária e socialite surpreendeu os fãs ao divulgar um vídeo em que mãe e filha aparecem na cozinha.

Usando pijamas com estampas do Charlie Brown, as duas aparecem fazendo cookies para o Halloween, celebrado no dia 31 de outubro.

- Você se lembra que ano passado nós decoramos biscoitos de Natal? Foi divertido! Nós vamos fazer de novo, mas será uma edição de Halloween, disse Kylie.

Animada, Stormi respondeu:

Vamos cozinhar de novo!!!

Mostrando que é uma boa chef de cozinha, Stormi aparece acrescentando os ingredientes e misturando tudo em uma tigela.

- Você é uma ajudante tão boa, Stormi!

E a criança impressiona pela fofura:

- Obrigada, mamãe!, respondeu.

Ao derrubar um pouco da farinha para fora do recipiente, Stormi pede ajuda:

- Tolha, por favor!

O vídeo e o ensaio de fotos para a publicação viralizou nas redes sociais e os internautas ficaram impressionados com a educação de Stormi, que teve seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter. Veja, abaixo, alguns dos comentários:

Eu lembro que quando a Kylie anunciou o nascimento da Stormi as pessoas falaram que ela não iria conseguir educar a filha por ela ter sido mãe muito cedo com 20 anos, e se passaram dois anos e a Stormi é uma das crianças? mais educadas das Kardashian's/Jenners

Todo mundo concorda que a Stormi é a criança mais educada da família Kardashian né??

Stormi é muito educadinha mano, digo com tranquilidade que é a única criança educada dessa família. Toró é toda fofinha, o jeitinho que ela fala com a Kylie é tããaao...

Essa criança é tão educada, a Kylie calou a boca de tanta gente falando que ela não seria uma boa mãe.

A Kylie tem jeito de ser uma mãe tão carinhosa com a Stormi, as duas são super educadas coisa difícil entre as Kardashians Jenner.