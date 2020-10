Mais cinco jogadores chegam e seleção brasileira está completa na Granja Comary

06/10/2020 | 13:03



Casemiro, Danilo, Fabinho, Roberto Firmino e Rodrygo desembarcaram no Centro de Treinamento da Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira e, assim, a seleção brasileira está completa. O grupo do técnico Tite fará mais três treinamentos antes da estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, diante da Bolívia, sexta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

Fabinho e Firmino se apresentaram juntos. A dupla, que atua no Liverpool, chegou ao Rio de Janeiro minutos antes do trio que fechou o elenco da seleção brasileira: Casemiro e Rodrygo, ambos do Real Madrid, e Danilo, da Juventus.

Após a chegada, Casemiro, uma das referências da equipe, reforçou a importância de já ter o elenco fechado para trabalhar de olho na estreia das Eliminatórias. "Agora com o grupo fechado. Estamos com o pensamento já no jogo contra a Bolívia, na preparação. É importante o quanto antes chegar, já temos que pensar neste jogo", frisou o volante, que deve ter Bruno Guimarães ao seu lado no meio-campo.

Também nesta terça, mas mais cedo, chegaram Matheus Cunha (Hertha Berlin), Alex Telles (ex-Porto e recém-contratado pelo Manchester United), Bruno Guimarães (Lyon) e Philippe Coutinho (Barcelona).

Artilheiro da seleção olímpica, o atacante Matheus Cunha foi convocado pela primeira vez para o time principal. O jovem paraibano, que foi chamado para o lugar de Gabriel Jesus, cortado por lesão, falou sobre a oportunidade que recebeu do técnico Tite.

"É uma grande oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, poder representar meu país junto com tantos craques, com muito aprendizado. Vou fazer o possível para agarrar a oportunidade e fazer o meu melhor sempre", ressaltou o jogador do Hertha Berlin.

Na tarde desta terça-feira, às 15h30, a seleção brasileira vai a campo na Granja Comary para o primeiro treinamento com o elenco completo sob o comando de Tite. A atividade será transmitida ao vivo pela CBF TV, no YouTube.