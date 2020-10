Paolla Oliveira irá protagonizar novela das sete com papel diferentão

06/10/2020 | 12:10



Paolla Oliveira está no ar em A força do querer mas, pelo que parece, também já garantiu sua participação na novela Cara e Coragem. A informação é da colunista Patrícia Kogut, que revelou que a atriz interpretará uma dublê de cenas de ação na trama das 19h, prevista para estrear no segundo semestre de 2021.

A publicação afirma que Paolla será uma das protagonistas e fará par com Marcelo Serrado, que também viverá um dublê e inclusive já começou a preparação física. Além deles, farão parte do núcleo dos mocinhos Fabricio Boliveira e Pedro Novaes. Boliveira interpretará um segurança e Novaes, um jovem rico e amante de esportes. No começo da história, que é uma comédia romântica, os três homens vão se juntar para abrir uma empresa de dublês.

Já os vilões, segundo Kogut, ficarão por conta de Ícaro Silva e Ricardo Pereira. Ícaro viverá um herdeiro de uma indústria siderúrgica. Ricardo fará seu parceiro em negócios escusos.

A novela virá depois de Quanto mais vida melhor, a sucessora de Salve-se Quem Puder. Vale dizer que Paolla também está escalada para apresentar um programa de moda no GNT. Com a pandemia, porém, o projeto acabou suspenso. A última personagem da atriz na TV foi a blogueira Vivi Guedes de A Dona do Pedaço.