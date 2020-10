Larissa Manoela abandona o cabelão e aposta em fios curtinhos e ruivos

06/10/2020 | 12:11



Adeus ao cabelão! Larissa Manoela resolveu radicalizar e apostou no cabelo bem curtinho e com a coloração ruiva.

A transformação aconteceu por conta de seu próximo trabalho na Netflix, o filme Lulli que ainda será gravado.

Eu gosto dessa liberdade e da possibilidade de poder pintar meu cabelo com tons diferentes a cada nova personagem. O cabelo é muito importante no processo de caracterização. Para encarar esse novo desafio profissional, eu queria uma coloração e um corte que me garantissem versatilidade e praticidade, sem abrir mão do cuidado com meus fios. Precisava manter meu cabelo hidratado e com brilho. Até porque em poucos meses vou precisar mudar de novo, rsrs. O resultado não poderia ter sido mais perfeito, disse ela.