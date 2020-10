Ana Hickmann fez cirurgia para remover cisto do dedo: Estou bem

06/10/2020 | 12:11



Ana Hickmann usou as redes sociais para revelar que encarou uma cirurgia no mês de setembro. A apresentadora precisou retirar um cisto do dedo indicador, que além de incomodá-la, também já estava atrapalhado na realização de algumas atividades.

Boa noite! No mês de setembro eu fiz uma cirurgia para retirar um cisto do meu dedo indicador. Ele já me incomodava há um tempo, e estava atrapalhando atividades do meu dia a dia. Já estou bem, sem os pontos e fazendo fisioterapia, disse ela no Instagram.

No vídeo, ela ainda contou que precisou tomar anestesia para realizar o procedimento:

Consultei o cardiologista antes para checar se estava tudo certo. É uma cirurgia simples, mas que requer anestesia. Então era preciso verificar.

E seu filho Alexandre, de seis anos de idade, apareceu esbanjando fofura ao contar que iria cuidar da mamãe no pós-operatório:

Minha mãe está bem, ela fez uma cirurgia no dedo. Eu vou cuidar muito bem dela, até o dodói dela ficar melhor.