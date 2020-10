Dado Dolabella termina o namoro com a prima e entra em aplicativo de namoro

06/10/2020 | 12:11



Mais um casal chegou ao fim em meio ao isolamento social provocado pelo coronavírus. Segundo informações do jornal Extra, Dado Dolabella e sua prima, Marina Dolabella, não estão mais namorando. Ambos haviam assumido o relacionamento em janeiro desse ano, após um Ano Novo em família.

De acordo com a publicação, o ex de Luana Piovani estaria solteiro, já que está em um aplicativo de namoro. Lá, em seu perfil, ele colocou Presidente em vida como ocupação profissional. Já em instituição de ensino, colocou Casa de Artes de Laranjeiras, onde cursou teatro.

Além disso, ele escreveu o seguinte em sua descrição:

Parecia longeeee, mas chegou! 2020... E agora? Continuar plantando aquela velha semente de paz. #govegan [seja vegano].

Dentre as fotos escolhidas, Dado aparece em uma cachoeira. Já em outra, está sem camisa. Por fim, há outra em que aparece em uma pose mais comportada. O ator também teria baixado a versão paga do aplicativo, já que a sua idade - 40 anos - não aparece no perfil. Na versão gratuita da rede social, isso não é possível esconder.

Eita! Será que ele está à procura do grande amor de sua vida?