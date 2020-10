Cynthia Benini fala sobre o ex, André Gonçalves: - Realmente não temos qualquer contato hoje em dia

06/10/2020 | 11:10



Cynthia Benini, que no começo da carreira atuou em novelas como Pérola Negra, Malhação e Laços de Família, deixou a carreira um pouco de lado para se dedicar à apresentação de programas e ao jornalismo. Em conversa com a colunista Patrícia Kogut, além de contar que está voltando a atuar, ela contou que se distanciou de André Gonçalves, seu ex e pai de sua filha, Valentina, hoje com 17 anos de idade. Primeiro, falou como está a sua relação com a garota:

- A Valentina estava há dois anos morando no Canadá e, neste período de isolamento social, acabamos estreitando muito nossos laços de mãe e filha. É claro que a convivência mais próxima e intensa aumenta a chance de conflitos, mas, aqui em casa, graças a Deus, tem sido muito tranquilo.

Em seguida, falou sobre a relação com André - atual de Danielle Winits - com quem ficou de 2002 a 2006:

- Estamos em cidades diferentes e realmente não temos qualquer contato hoje em dia. Mas eu torço muito por ele e sei que ele torce por mim. A Valentina é muito apegada ao pai. Eles se falam frequentemente. Ela está louca para que a situação melhore para que possa visitá-lo no Rio de Janeiro.

Hoje ela é casada com o advogado tributarista Ally Murade e está passando a quarentena em Florianópolis:

- Foi uma mudança radical na minha vida. Nunca me imaginei morando fora do eixo Rio-São Paulo. Em 2017, me casei com o Ally. Ele vinha me dizendo que gostaria de morar num lugar tranquilo e ter mais tempo para ele. No começo, fui um pouco resistente. Viemos, então, passar umas férias em Florianópolis e estamos aqui desde então, há dois anos. Moramos numa casa com quintal na beira da praia. Essa ilha é mágica. Tenho tudo o que preciso aqui. A única coisa a que não me acostumei muito é que tudo fecha cedo na cidade. Descobri que é possível ter qualidade de vida sem abrir mão do lado profissional.

O seu atual projeto é o filme O garoto do cachecol vermelho, uma coprodução entre Brasil e Canadá, com direção de John Christian:

- É um filme que discute questões sociais como o racismo e a homofobia e também a esclerose lateral amiotrófica. Estávamos começando a rodar e veio a pandemia, o que nos obrigou a parar tudo. Ainda não sabemos quando os trabalhos vão recomeçar.