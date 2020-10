Anitta diz que tem dificuldade de achar alguém que tope relacionamento aberto e revela que teve trisal com dois alemães: - Eles toparam, foi tudo!

06/10/2020 | 11:10



Anitta já deixou claro que é uma pessoa namoradeira e, na noite da última segunda-feira, dia 5, bateu um papo com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, sobre sua vida amorosa. Os dois jogaram algumas partidas do jogo FIFA 21.

Durante a conversa, a cantora perguntou a Fred sobre o relacionamento aberto que ele tem com Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa.

- A gente não usa relacionamento aberto, mas cada um tem sua vida. Cada um tem trampo, amigos, sua vida, e a gente não abre mão disso. A gente está em uma transição de gerações. A gente vê o que funciona pra gente e fez o relacionamento do zero. A gente deu sorte/competência de se encontrar num momento em que a gente pensava igual, explicou ele.

Anitta, então, aproveitou para falar que gostaria de encontrar alguém que fosse mais tranquilo com relação à liberdade a dois.

- Queria isso, mas pessoas têm apego e eu não, tá bom. Gosto do boy ou girl sendo feliz com quem quiserem. Eu tenho uma dificuldade de arrumar uma pessoa que aceite isso. Por mim, boto meu boy pra beijar outra pessoa na minha frente! Acho tudo, lindo, enriquecedor. Acho lindo ver o outro feliz e compartilhar essas coisas. Mas a pessoa finge que tá tudo bem, mas não tá. Eu falo: olha, eu quero desse jeito. A gente beija e continua amigo. Aí a pessoa aceita, diz que é livre e daqui a pouco a pessoa tá se rasgando de ciúmes e eu fui trouxa de achar, desabafou ela, que está solteira desde o fim de seu namoro com o apresentador Gui Araújo.

Quando a pauta foi o casamento, ela desviou um pouco do assunto, mas deixou clara a intensidade da relação.

- Quando estou muito apaixonada, deixo ser do jeito da pessoa, se eu não estiver a fim de ficar com ninguém. Mas se eu tenho vontade de ficar com outras pessoas, tenho vontade de algo mais grupal, mais aberto.

Anitta ainda contou que teve um trisal com dois alemães.

- Eu tive relacionamento com dois alemães. Conheci um no Tinder e o amigo dele era muito gato! Aí falei: seu amigo também é incrível. Vamos namorar nós três? Fomos nós três pro restaurante, namorando juntos. Povo não entendia nada [risos], mas a gente entendia. Eu abraçava um, dava mão pra um, dava mão pra outro... Eles toparam, foi tudo! Eles iam vir pro Brasil, mas veio a pandemia... A gente tem um grupo, que chama the babies [os bebês].

No papo, Anitta ainda falou sobre os jogadores que conhece na vida real, citando o colombiano James Rodríguez, que atua pelo inglês Everton Football Club.

- O melhor é o James Rodríguez. Eu conheço muitos jogadores, mas muitos, mesmo! Agora vou jogar com o Chelsea. Mas é tudo amigo, explicou a cantora.

E, de quebra, também falou sobre seu gosto por futebol.

- Gosto de gritar, gosto de falar: sai daqui, sai pra lá!, gosto disso. Torço pro Botafogo. Perguntaram numa entrevista pra que time eu torcia, perguntei pro meu pai, que também é Botafogo, e falei que sou Botafogo.