O que fazer em Aparecida, no interior de São Paulo

O Santuário Nacional de Aparecida é um dos mais visitados do país. Todos os anos, o local recebem milhares de romeiros, sobretudo em 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. Para quem pretende ficar mais dias em Aparecida, onde fica o santuário, vale saber que a muito que fazer por lá. Confira algumas experiências.

O que fazer em Aparecida

Basílica Velha

Situada a cerca de 160 km de São Paulo, Aparecida conta com diversos atrativos turísticos religiosos. O centro histórico é o coração da cidade e palco da Basílica Velha, primeiro templo do país a ser reconhecido pelo Vaticano.

Inaugurada em 1745, a igreja foi casa da imagem de Nossa Senhora Aparecida até 1982, quando foi transferida para o Santuário. O prédio de estilo barroco está preservado e recebe visitantes diariamente. Atualmente, por conta das regras de isolamento impostas pela pandemia do novo coronavírus, a participação dos fiéis está limitada a 40 pessoas por celebração.

Passarela da Fé

A Passarela da Fé é um dos símbolos da cidade. Inaugurada em 1971, a ponte liga a Basílica Velha ao Santuário Nacional e é o principal trajeto dos romeiros que visitam a cidade.

Com quase 400 metros de extensão, seu formato em ‘S’ homenageia a santa padroeira do Brasil. Milhares de devotos, anualmente, atravessam a ponte de joelhos para agradecer pelas intercessões de Nossa Senhora.

Cidade do Romeiro e Caminho do Rosário

Na lista do que fazer em Aparecida destaca-se também a Cidade do Romeiro, construída especialmente para os peregrinos. O local conta com uma área de 177 mil m², onde há a Capela Nossa Senhora da Esperança, restaurantes, espaço de convívio e um refúgio verde com lago.

É ali que se inicia o Caminho do Rosário, trajeto de oração e lazer que simula os Quatro Mistérios do Rosário. Ao longo do percurso, é possível apreciar mais de 120 esculturas em 20 cenários diferentes, como um museu à céu aberto.

O final da rota é marcado pelo Porto Itaguaçu, onde a imagem da Santa foi encontrada. Os devotos podem andar de pedalinho ou de balsa pelo Rio Paraíba do Sul. Ainda há a possibilidade de fazer o percurso com o Trem do Devoto, que percorre o trajeto de 1,4 quilômetros em cerca de 15 minutos.

Morro do Presépio

Inaugurado em 2006, o Morro do Presépio tem 70 esculturas que representam o nascimento de Jesus, o encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul e atrações como gruta, cascatas, lago e mirante. O presépio comta com 7.345 metros de comprimento. Todas as peças foram construídas em tamanho natural.

Museu Nossa Senhora Aparecida

O Museu Nossa Senhora Aparecida foi inaugurado em setembro de 1956 e tem um rico acervo sobre a história da devoção a padroeira do Brasil. O espaço conta com exposições temporárias e permanentes, como a “Rainha do céu, Mãe dos homens”; “Aparecida do Brasil” e “Vitrine com artes de Vitor Brecheret”.

Campanário

Há muito o que fazer em Aparecida, como avistar o Campanário, que faz parte das obras do Jubileu de 300 anos da descoberta da imagem santa, bem como o Monumento dos 300 anos. São 13 sinos que representam os 12 apóstolos. O maior deles presta uma homenagem a Virgem de Aparecida e São José.

Circuito de Visitação à Cúpula

Uma das atrações mais recentes do Santuário é o Circuito de Visitação à Cúpula. O espaço conta com 52 painéis coloridos e ilustrativos, além de cerca de 100 objetos em exposição. A obra está localizada sobre o Altar Central, a mais de 50 metros do chão.

Santuário Nacional

Sua construção começou em 1946, quando a pedra fundamental foi lançada. A inauguração só aconteceu em 1982, com a trasladação da Imagem Milagrosa da Basílica Velha para a Basílica Nova.

Com 107 metros de altura, a Torre da Basílica pode ser vista desde a Rodovia Dutra. A Cúpula Central tem 70 metros e está instalada em quase 72 mil m² de área construída.

Dentro, há quatro capelas internas – Santíssimo, Batismo, Ressurreição e Velas. A parte mais visitada e importante é o Nicho, onde se encontra a imagem original do século 17, que está em exposição diária para os devotos.

Bondinhos aéreos

Para aqueles que desejam ver Aparecida do alto, os bondinhos aéreos são uma boa opção. Eles ligam o Santuário Nacional ao Morro do Cruzeiro e percorrem uma distância de 1.100 km, a uma altura de até 120 metros. Lá de cima os devotos têm uma vista privilegiada do santuário e da cidade de Aparecida.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA APARECIDA

Ao planejar uma viagem para Aparecida é importante ficar atento a uma série de detalhes. Vale a pena fazer tudo com antecedência, como comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como reservar passeios, transfers e ingressos para eventos. Acredite: viajar organizado é um dos segredos para aproveitar melhor os passeios.

Onde ficar em Aparecida

Summit Hotel Porto Real

Está a menos de meia hora do Santuário Nacional de Aparecida e a 100 metros do Porto dos Milagres, onde foi encontrada a Imagem Padroeira. O empreendimento conta com 56 apartamentos, todos com sacadas e ar-condicionado.

San Diego Express Aparecida

Situado a apenas 450 metros do Santuário de Aparecida, oferece wi-fi e estacionamento grátis, além de um restaurante e uma loja de conveniência aberta 24 horas. As acomodações têm TV a cabo, ar-condicionado, telefone e frigobar.