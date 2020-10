Kim Kardashian revela que Kanye West teve coronavírus

06/10/2020 | 10:11



Em entrevista para a GRAZIA, Kim Kardashian revelou que o seu marido, Kanye West, teve coronavírus bem no começo da pandemia, em meados de março. A empresária primeiro contou que foi durante aquele período que Tom Hanks e Rita Wilson anunciaram que eles tiveram Covid.

Em seguida, ela diz:

- Kanye teve muito no começo, quando ninguém realmente sabia o que estava acontecendo.

Foi tão assustador e desconhecido. Eu tinha meus quatro bebês e mais ninguém na casa para ajudar, disse, fazendo referência aos seus quatro filhos, North West, Saint, Chicago e Psalm.

A empresária ainda acrescenta:

- Eu tive que trocar seus lençóis e ajudá-lo a sair da cama quando ele não estava se sentindo bem. Foi um desafio porque era muito desconhecido. Mudar os lençóis com luvas e uma proteção facial foi realmente um momento assustador.

Na entrevista, Kim ainda falou sobre o fim do Keeping Up With the Kardashians, programa que alçou sua família ao estrelato. Ela recorda o dia que o anúncio foi feito - e ficou emocionada ao falar:

- Oh, honestamente, foi o dia mais emocionante. As lágrimas. Quer dizer, acho que chorei o fim de semana todo. Provavelmente vou ficar emocionada agora ao telefone. Foi uma decisão muito emocional.

Ao verem diversas demonstrações de amor e apoio, Kim ainda lembrou do que sua irmã, Khloé Kardashian disse:

- Não é como se estivéssemos mortos. Ela nos disse: ainda estamos aqui.

Com isso, a empresária explica a decisão de deixar de fazer o reality show:

- Este foi um sonho de todos nós. Nunca imaginamos que iríamos entrar na segunda temporada. Agora estamos na 20ª. Às vezes, só precisamos de uma pausa. É muito simples. Só precisamos de um minuto para nos reagrupar. Você sabe, não tivemos uma pausa por 14 anos. Nós filmamos uma temporada, depois um spin off e acho que não há outra maneira de dizer isso, apenas vivemos uma vida tão grande. E agora temos filhos. E eles precisam de nós.