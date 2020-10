06/10/2020 | 09:45



Conforme antecipado, os juros futuros operam em queda na manhã desta terça-feira, 6, favorecidos pela reaproximação do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e diante do exterior mais positivo. Às 9h23 desta terça, o DI para janeiro de 2027 caía para 7,31%, de 7,44%, e o para janeiro de 2023 recuava para 4,58%, de 4,67% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2022 marcava 3,15%, de 3,23% na segunda-feira. O dólar à vista caía 0,52% no mesmo horário, a R$ 5,5383.