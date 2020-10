Bruno Daniel deverá ter grama sintética até o fim deste ano

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 09:15



A discussão sobre a instalação de gramado sintético no Estádio Bruno Daniel, em Santo André, avançou e, por mais que a Prefeitura ainda não confirme, Alessandro Oliveira, diretor-presidente da Soccer Grass, empresa especializada neste tipo de piso, acredita que até o fim do mês os trabalhos vão ser iniciados, para que tudo seja concluído no fim de dezembro ou início de janeiro, a fim de permitir ao EC Santo André realizar sua preparação com foco na temporada 2021. O prefeito Paulo Serra (PSDB) já havia adiantado essa possibilidade em julho.

Segundo o executivo, a negociação com a Prefeitura, proprietária do estádio, avançou e estão faltando detalhes para que o martelo seja batido. “Vai ser feita neste ano (a instalação do gramado sintético). O pessoal da Prefeitura ainda está definindo uma série de coisas em relação à obra, o que vai fazer quanto ao sistema de drenagem e a pista (de atletismo) indoor do entorno. A engenharia da Prefeitura está trabalhando nisso para especificar como vai ser o projeto final e autorizar o início das obras. Mas está prestes a sair do forno”, garantiu Oliveira.

Acostumado a intervenções deste tipo, já que a empresa tem trabalhado em conjunto com a Prefeitura de Santo André na colocação de gramado sintético em campos de várzea da cidade e também foi a responsável pela instalação do piso no Allianz Parque, arena do Palmeiras, Oliveira acredita que o trabalho no Bruno Daniel deve durar dois meses. “Dá para fazer a obra tranquilamente em 60 dias”, afirma Oliveira. Neste prazo, a emprsa se propõe a tirar o material orgânico, fazer a base e instalar a grama sintética. Com isso, para que seja entregue no fim de zembro, é preciso que as intervenções comecem em outubro ou no início de novembro.

A troca do gramado natural pelo sintético no Bruno Daniel está orçada em até R$ 9 milhões, custo para que a tecnologia usada seja similar a do Allianz Parque, que é uma das mais modernas do mundo. O valor seria pago integralmente pela Prefeitura de Santo André. O gasto para a manutenção do gramado sintético é de R$ 15 mil mensais, enquanto o natural custa, em média, R$ 100 mil a cada 30 dias.

Apesar do otimismo do executivo da Soccer Grass, por enquanto a Prefeitura não confirmou a troca do gramado. “O planejamento para possíveis intervenções no Bruno Daniel após a desmontagem do hospital de campanha ainda está em discussão. Até o presente momento não há nenhuma definição sobre o assunto”, explicou o Paço, em nota.

O gramado do Bruno Daniel está praticamente livre depois que o local recebeu hospital de campanha para dar suporte à rede municipal de saúde no combate à Covid-19. A estrutura provisória, montada dia 22 de maio, começou a ser desmontada no dia 23 de agosto. A grama natural, porém, está em péssimo estado e, se a opção for por manter esse tipo de piso, terá de ser plantada novamente.