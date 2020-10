Biden amplia vantagem sobre Trump após debate e tem 57% das intenções de voto

06/10/2020 | 09:01



O primeiro debate eleitoral americano, ocorrido há uma semana, rendeu bons frutos para Joe Biden. Pesquisa da CNN publicada nesta terça-feira (6) e conduzida após o evento mostra que o candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos tem 57% das intenções de voto, ante 51% há um mês. Dessa forma, ele está 16 pontos porcentuais à frente do presidente Donald Trump, que soma 41% no levantamento agora divulgado. Antes, o republicano tinha 43% das intenções de voto.

A pesquisa foi conduzida de 1º a 4 de outubro e ouviu 1.205 americanos. A margem de erro é de 3,6 pontos porcentuais para mais ou para menos. Durante a apuração, no dia 2 de outubro, o presidente Trump divulgou seu teste positivo para o novo coronavírus, o que pode ter influenciado as respostas, reconhecem os responsáveis pelos números.

O levantamento constata, ainda, que 54% dos americanos pretendem votar nas eleições presidenciais deste ano, sendo que 30% pretendem fazê-lo pelos correios e 14%, presencialmente. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos.