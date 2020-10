Falta de força política

Do Diário do Grande ABC



05/10/2020 | 23:59



Em lúcida entrevista concedida a este <CF52>Diário</CF>, publicada ontem, o arquiteto e construtor André Bomfim foi ao cerne da questão ao analisar o fato de o Grande ABC ainda não possuir seu ramal do Metrô, promessa que remonta há 45 anos e quase saiu do papel na última década. Segundo o entrevistado, falta “força política” à região. Difícil discordar dele. Afinal, se fosse diferente, que político teria a audácia do governador João Doria (PSDB) de jogar no lixo o projeto já licitado da Linha 18-Bronze?

André Bomfim foi direto ao busílis. Doria só sepultou o projeto do Metrô no Grande ABC, frustrando a sociedade, porque tinha noção exata da desunião política regional. Desarticulados, cada um deles defendendo seu quinhão, prefeitos e deputados com domicílio em uma das sete cidades não têm força para mobilizar a população para exigir que seus anseios sejam respeitados pelo governador, Ele utilizou o exemplo da Linha 18, mas existem outros. Muitos outros.

De fato, o Grande ABC começou a perder a batalha pela vinda do Metrô quando o Consórcio Intermunicipal se esfacelou, a partir de 2017, sob a presidência personalista e beligerante do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Com a desestruturação da entidade, que teria legitimidade, moral e tamanho para se opor ao governo do Estado, abriu-se o caminho para o Palácio dos Bandeirantes atropelar os sonhos dos moradores das sete cidades.

Infelizmente, enquanto os cidadãos do Grande ABC não se conscientizarem do poder que possuem, os pleitos regionais continuarão a ser colocados em segundo plano por quem está com a caneta nas mãos nas esferas estadual e federal – afinal, sempre haverá pleitos prioritários a ser atendidos em localidades com força política. A história poderia ser muito diferente. Bastaria haver gente disposta a canalizar a insatisfação popular contra quem ousasse contrariar região com 2,8 milhões de habitantes, dos quais 2,1 milhões são eleitores. Mas, infelizmente, como bem lembrou André Bomfim, pessoas deste tipo estão em falta na região.