Rescisão de contrato de locação comercial

05/10/2020



A pandemia do novo coronavírus afetou negativamente e de forma severa negócios envolvendo varejo em lojas físicas. A queda nas vendas é brutal e impôs o fechamento de milhares de estabelecimentos. Segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio), de abril a junho de 2020, encerraram as operações cerca de 135 mil lojas. Somente no Estado de São Paulo deixaram de funcionar mais de 40 mil comércios. Vale ressaltar que fechar portas não significa resolver todos os problemas, ou seja, a partir de então o comerciante precisará administrar passivos consequentes, inclusive eventuais estabilidades de seus funcionários que tiveram seus contratos de trabalho suspensos por força da Medida Provisória 936/2020.

Dentre esses passivos, existe a multa rescisória do contrato de locação do ponto, nas hipóteses em que o lojista é inquilino do imóvel onde se encontra a sua loja. O valor da multa é definido em contrato ou por arbitramento judicial, sendo comuns avenças que estabelecem quantias exorbitantes, especialmente as que cuidam de espaços em shopping centers, aeroportos, centros logísticos etc. Por tal razão, mesmo antes da pandemia da Covid -19, o Poder Judiciário vem proferindo decisões reduzindo valor das multas e afastando cláusulas abusivas/ilegais. Outrossim, constam alguns precedentes que defendem que deve ser aplicada a proporcionalidade no pagamento das luvas/res sperata (coisa esperada), quando o contrato é rescindido antes do término do prazo contratual (como regra, contratos determinam o pagamento integral das luvas, independentemente do período de tempo transcorrido do pacto locatício).

No tocante à multa, cumpre esclarecer que o artigo 478 do Código Civil permite a rescisão de qualquer contrato sem ônus pela parte prejudicada em evento imprevisível e extraordinário que acarrete em onerosidade excessiva para um lado e vantagem extrema para outro. No contexto de lojista inquilino de imóvel que sofreu, por conta das quarentenas impostas, a paralisação do seu negócio e/ou redução significativamente em seu faturamento de modo a inviabilizar a continuidade das atividades no local, não há dúvida que a situação se enquadra na hipótese prevista no artigo 478 acima mencionado, lembrando que a Lei da Pandemia, em seus artigos 6º e 7º, endossa tal entendimento.

Por fim, destaca-se que nem todos os contratos são passíveis de rescisão sem a incidência de penalidade ou indenização, mesmo no cenário de pandemia, como, por exemplo, aqueles que não tiveram diminuição nos serviços prestados ou alteração nos seus custos fixos.

Daniel Cerveira é sócio do escritório Cerveira, Bloch, Goettems, Hansen & Longo Associados Advogados, consultor jurídico do Sindilojas-SP, professor dos cursos MBA em varejo e gestão de franquias da FIA (Fundação de Instituto de Administração), pós-graduado em direito econômico e escritor.



PALAVRA DO LEITOR

Campanha

Parece que muitos candidatos a uma das cadeiras na Câmara Municipal não se deram conta ainda das reais funções de um vereador. Propostas genéricas e promessas inexequíveis que pouco ou nada têm a ver com o mandato de um vereador são pontos comuns nas redes sociais. Devo lembrar aos postulantes que são apenas cinco funções, dentre as quais eu destaco duas: a fiscalizadora, que consiste em acompanhar as ações do Executivo no bom uso do dinheiro público, independentemente de estar ou não na base governista; e a administrativa, que consiste na administração e organização interna da Câmara. Nessa última, por exemplo, a proposta de redução do número de vereadores, bem como do de assessores comissionados, será muito bem-vista pela população de um modo geral.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Insegurança

Nos últimos dias 30 e 2 ocorreram assaltos no Valparaíso, em Santo André. É novamente a insegurança no bairro. Faz meses que estamos solicitando mais segurança, pois estão todos inseguros e as famílias, em desespero. Nossas autoridades parecem que não estão vendo as necessidades da população, mínimas que são, como segurança e saúde. Agora temos eleições, promessas de todos os lados, e o Valparaíso continua com medo da violência!

Reginaldo Amaral

Santo André



Emocional

Admiro este respeitadíssimo Diário, porque sempre, em cada edição, procura trazer algo de novo ao seu público leitor. E na edição de ontem chamou a atenção foi a reportagem da jornalista Aline Melo sobre transtorno emocional (Setecidades). Li o magnífico texto sobre o problema ou doença das pessoas colecionarem objetos e me atentei a dois ponto: um sobre moradora de Diadema que, depois de perder o marido para os braços da vizinha, passou a colecionar tudo que vinha à mente. Felizmente ela encontrou apoio de psicólogas de UBS (Unidade Básica de Saúde) e está se recuperando. O outro trecho tem como personagem o ilustre cartunista deste periódico Luiz Carlos Fernandes. Ele narra crônica de seu livro Efeito Ferrugem. Mesmo sendo crônica, creio que deve ter fundo de verdade a versão envolvendo Flagelino, que, com a morte da mulher, passou a colecionar parafusos. Acredito que também tenho pequenos sintomas desse transtorno emocional, por ser colecionador de notas de R$ 100. Só que o presidente Bolsonaro acabou com minha alegria (ou doença?) criando a nota de R$ 200. Será que terei que começar tudo de novo ou desistir dessa ideia maluca?

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Ensinar a pescar

As pessoas em dificuldades carecem de auxílio financeiro, mas que seja por tempo limitado, quiçá dois anos, e com contrapartida. Cada região tem a sua vocação. Que, talvez via Sebrae, sejam dados cursos, além de artesanais aos auxiliados. Também intercâmbio de professores despertará novas aptidões. É dar peixe e ensinar a pescar, sobreviver com o fruto do próprio trabalho.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Proteja-nos

Excelentíssimo presidente da República, os eleitores que confiaram em suas propostas de governo esperam que, da mesma forma que o senhor protege seu bem-estar e o de sua família, procure defender o cidadão brasileiro, que clama por justiça e segurança, a fim de que possa sair para o trabalho, estudo e lazer e retornar ao lar, junto aos seus familiares, ‘com vida’. Pois o que estamos vendo diariamente é pessoas e pais de famílias sendo abatidos (mortos) como se fossem animais. Violência essa que começou expandir no meio das Forças Armadas, policiais civis e militares. Portando, chegou a hora de dar basta nessa situação. A população espera que as leis sejam mais rígidas e iguais para todos, independentemente de cargos ou posições sociais. Somente com coragem e determinação conseguiremos fazer Nação exemplar não somente para o povo brasileiro, mas também perante o mundo.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá