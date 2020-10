A competitividade está aumentando

Lucas Nogueira

Diretor de recrutamento da Robert Half



06/10/2020 | 00:05



Com o trabalho remoto testado e aprovado por muitas organizações, as empresas começaram a se dar conta de que a localização geográfica do colaborador não é um impeditivo para ele ingressar no time. De acordo com recente pesquisa da Robert Half com 1.502 diretores de RH (Recursos Humanos) de sete países, 87% demonstraram abertura para contratar profissionais de fora do seu mercado e permitir que esses novos colaboradores trabalhem de maneira distribuída. Entre os 300 líderes entrevistados no Brasil, essa foi a resposta de 91%. O dado é um forte indício de que a competição no mercado de trabalho tende a aumentar em posições cujas atividades sejam elegíveis ao modelo home office. No radar dos gestores, além das qualificações técnicas e familiaridade com tecnologia, estão habilidades comportamentais importantes nessa nova dinâmica, como:

1 – Autogestão

Ter capacidade de trabalhar de forma autônoma tem sido uma habilidade fundamental nesse novo momento do mercado. Isso porque o gestor precisa ter ao lado pessoas que possam gerir as próprias ações, buscar meios de criar proximidade com pares de trabalho, sinalizar quando algo não vai bem e questionar melhor as demandas para não perder tempo com informações desencontradas ou retrabalhos.

2 – Foco em resultados

Se existe algo que qualifica muito um profissional é a entrega de resultados. Então, se você está disputando uma vaga, não esqueça de evidenciar com números e fatos concretos essa sua habilidade. Caso já faça parte de uma equipe, procure sempre entender os detalhes das demandas, os resultados esperados e as suas responsabilidades nos projetos. Mantenha atenção para cumprir prazos e sinalize qualquer dificuldade ao gestor direto. Foque em entregar o que foi pedido, mas se conseguir fazer um pouco a mais será ainda melhor. Apenas não se comprometa além da conta.

3 – Comunicação

Estabeleça conversas claras, objetivas e gentis. Diante de um assunto mais delicado ou complexo, prefira os contatos por telefone ou chamadas de vídeo. Não esqueça de registrar todos os acordos importantes por e-mail ou ferramentas de colaboração. Todo esse cuidado é necessário porque, em geral, existe uma grande diferença significativa entre o que você fala e o que o outro entende. Se isso já é verdade no contato presencial, imagine em períodos de distanciamento social.

4 – Adaptabilidade

O momento pede por profissionais que tenham capacidade de continuar performando mesmo em situações de crise, diante da mudança de planos ou em ambientes diferentes dos quais estávamos acostumados. Pessoas adaptáveis entendem que a vida também é feita de mudanças, por isso não faz sentido resistir, ignorar ou fugir do novo.

5 – Colaboração

Você não precisa prejudicar a própria rotina para que um colega tenha dias de trabalho mais leves. Mas sempre será bom para a sua reputação e para o relacionamento com os demais quando você se dispuser a orientar alguém ou compartilhar informações, experiências, contatos ou materiais.