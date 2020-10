Ailton e Kiko participam de atos que desrespeitam regras sanitárias

Junior Carvalho



06/10/2020 | 00:01



Mais candidatos do Grande ABC desrespeitaram os protocolos sanitários durante agendas eleitorais nos últimos dias. Ailton Lima, candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, e o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), que busca a reeleição, foram flagrados participando de atos nos quais havia pessoas sem máscara e aglomeração em ambiente fechado – cenário propício para a disseminação da Covid-19, conforme especialistas médicos e a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Nos últimos dias, Ailton publicou fotos de reuniões com candidatos a vereador nos quais nem todas as normas sanitárias foram cumpridas. Na agenda com Missionária Fernanda Campos (PSB), que tenta uma vaga na Câmara, apoiadores com máscaras no queixo e outros sem o EPI (Equipamento de Proteção Individual) estavam próximos, menos do 1,5 metro recomendado pela OMS, e em um ambiente fechado. Ailton também estava sem máscara.

Em outra atividade, com Dandan (PSB), também candidato a vereador, pessoas sem máscara estavam umas do lado das outras – Ailton também evitou o uso do equipamento –, a despeito de o encontro ter acontecido a céu aberto.

Ailton argumentou que consegue realizar controle sanitário dentro de seu escritório político e que distribui álcool em gel, bem como máscaras, para pessoas que não tenham uma. Em atividade fora, porém, o prefeiturável sustenta que não pode se intrometer nas decisões dos proprietários das casas que visita.

“Como candidato, não posso negar uma visita a um possível eleitor que esteja na periferia, por exemplo. Mas também não posso simplesmente mandar que as pessoas utilizam máscaras. Então, em eventos em outras localidades, não tenho como controlar”, sustentou.

Em Ribeirão Pires, Kiko participou de atividade promovida pelo candidato a vereador Leandro Tetinha (PTB). O encontro, realizado em um salão fechado, reuniu aproximadamente 180 pessoas, conforme Cézar de Carvalho (PSDB), que ajudou na organização. Aglomeração e falta do equipamento de segurança marcaram a reunião política. Pessoas sentaram-se umas do lado das outras e nem todas estavam de máscara.

“Utilizamos máscaras e tomamos todos os cuidados. Quando se faz algumas falas, aí a gente pede autorização para retirar a máscara. Dentro da campanha do Kiko tomamos todo os cuidados”, sustentou Carvalho.

Na semana passada o Diário iniciou a campanha Não Troque Vidas por Votos, que visa denunciar políticos que desrespeitem protocolos sanitários.