Militância da direita cresce nos últimos 4 anos no Grande ABC

Júnior Carvalho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 00:01



Levantamento feito pelo Diário mostra que o número de filiados a partidos de direita no Grande ABC cresceu nos últimos quatro anos, enquanto que legendas tradicionais perderam militância desde a última eleição municipal, em 2016. Para cientista político, os dados revelam desgaste das siglas e “guinada à direita conservadora por parte do eleitorado” da região.

Enquanto o PT e o PSDB, que polarizaram as disputas nos últimos anos, viram sua militância reduzir em 12,23% e 3%, respectivamente, siglas recém-criadas e mais alinhadas à direita registraram aumento significativo nos seus quadros de filiados, embora quantitativamente ainda possuam militância bem menor que a de partidos mais antigos. O Novo, por exemplo, viu sua militância crescer em mais de 3.000% nos últimos quatro anos – saiu de 23 filiados para 854 nas sete cidades.

O Patriota (ex-PEN) registrou alta de 640% no número de filiados no período – eram 673 militantes em 2016 e, agora, 4.981. O PT, que nasceu no Grande ABC na década de 1980, e o MDB ainda são os partidos que mais possuem simpatizantes na região, apesar da redução. O petismo mantém atualmente 46.283 filiados em seu quintal (eram 52.730 há quatro anos) e o MDB, 28.290 (eram 35.285). Os dois partidos cresceram a partir da redemocratização do País, em 1985, e governaram o Brasil na última década. No caso do petismo, foi em 2016 que a sigla perdeu em todas as sete cidades pela primeira vez em sua história e também viu o total de representantes nos legislativos ser reduzido.

Para o cientista político Ivan Fernandes, professor de políticas públicas da UFABC (Universidade Federal do ABC), esse quadro se deve à “onda conservadora” observada na região nos últimos anos. “Existe uma onda conservadora e orgulhosa de se apresentar no mundo político como conservadora, o que estimula a ampliação da participação eleitoral desses novos grupos. O aumento dos partidos de direita conservadora e do Novo, que fica entre uma direita liberal e uma direita conservadora, mostra que há uma nova vitalidade na democracia brasileira. Um fato ainda pouco enfrentado pelos analistas que é o novo recorte mais conservador da sociedade”, analisa.

Fernandes explica, porém, que o processo de desencanto com os partidos tradicionais e a aproximação com o conservadorismo já está em curso há pelo menos uma década, com a aproximação de políticos do campo progressista com grupos religiosos, mas que se intensificou com a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018. Intimamente ligado à Igreja Universal, o Republicanos (antigo PRB), por exemplo, viu o número de filiados crescer 17,9% nos últimos quatro anos. Já o PSL, que até pouco tempo atrás abrigou Bolsonaro, cresceu 78%. Até então nanica, a sigla passou a ser símbolo da direita conservadora pós-eleição presidencial. “Se de um lado há uma perda de credibilidade dos partidos tradicionais e uma tragédia na esquerda, do outro, a direita mostra-se com grande vitalidade e disposta a renovar a política brasileira”, avalia.

Na contramão dessa guinada, dois partidos do campo progressista viram seus filiados aumentarem desde 2016. O Psol cresceu 32% (foi de 2.442 para 3.223) e a Rede Sustentabilidade, 92% (de 167 para 321).

No quadro geral, o número de eleitores filiados no Grande ABC caiu 4%. Em 2016, o total de militantes partidários nas sete cidades era de 214, 9 mil. Atualmente, são 206,2 mil (veja os dados completos.