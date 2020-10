Viúva de Gilson retira candidatura a vereadora

Raphael Rocha

06/10/2020 | 00:01



Viúva do ex-prefeito de Diadema Gilson Menezes (que morreu em fevereiro), Regina Ponce (PSDB) retirou sua candidatura a vereadora. “Estava pela metade porque não tinha certeza de ser candidata pelo momento que vivi e que vivo”, relatou a tucana.

Ela revelou que desde o momento que o vereador Ricardo Yoshio, candidato do PSDB à Prefeitura de Diadema, a convidou para buscar cadeira no Legislativo, tinha avisado que não se sentia 100% focada nessa missão. “Estava muito sensível, sem saber ao certo o que faria da minha vida. Mas gosto muito do doutor Ricardo, decidi ajudar.”

Com os primeiros dias de campanha, sentiu que não conseguiria estar de corpo e alma no projeto político. Por isso, abriu mão da candidatura própria e decidiu apoiar Guilherme Soares (PSDB), 22 anos. Também segue na linha de frente de suporte de Yoshio.

“Estou integralmente na campanha do Guilherme. Fiquei encantada por ele. Um menino politizado, com uma cabeça fantástica, com boas propostas, como doar 10% do salário para instituições da cidade. É preciso renovação”, afirmou. “O doutor Ricardo ficou triste com a minha decisão, mas respeitou. Vou lutar pelo doutor Ricardo e pelo Guilherme.”