Mortes por Covid voltam a cair após 2 semanas de alta

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 00:01



Após duas semanas consecutivas de aumento na média diária de mortes por Covid, o Grande ABC voltou a registrar redução nos óbitos na semana encerrada no sábado. Entre os dias 6 e 12 de setembro, quando 60 vítimas fatais foram contabilizadas, a média foi de nove perdas a cada 24 horas. O número saltou para 12 e 14 nas semanas seguintes, acumulando acréscimo de 33,33%. Já entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro, a região contabilizou 12 falecimentos por dia, com 81 óbitos na semana, queda de 14,28%. Os dados são dos boletins epidemiológicos das prefeituras.

Dados do governo do Estado indicaram que São Paulo registrou 1.073 falecimentos causados pelo coronavírus – cerca de 153 por dia –, na última semana. Trata-se da segunda semana seguida de redução no indicador, atingindo os mesmos patamares do início de maio. Foi a quinta semana consecutiva em que o Estado apresentou menos de 200 óbitos a cada 24 horas. Na avaliação da administração, os números indicam que a pandemia está atingindo o platô.

Vale lembrar que todas as cidades do Estado estão na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, projeto que determina os protocolos de retomada da economia. Até o início de setembro, a reclassificação dos municípios ocorria a cada 15 dias. Porém, a análise para mudança de fase passou a ser realizada mensalmente e a expectativa é a de que a próxima seja na sexta-feira. Um dos critérios para que as cidades regridam, mantenham ou avancem de etapa é, justamente, a evolução nas mortes de Covid-19.

Mesmo com o cenário otimista, a quantidade de diagnósticos positivos para a Covid continua alta. Adélia Marçal dos Santos, epidemiologista, especialista em dinâmica de transmissão de doenças infecciosas e professora de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), alerta que o País ainda está passando pela pandemia e, embora os protocolos para tratamento dos casos leves e moderados estejam avançados, não há medicação efetiva para os pacientes mais graves. “Quem é do grupo de risco para doença deve manter os cuidados, e aqueles que convivem com eles não podem baixar a guarda. O desenvolvimento de vacinas é promissor, mas devemos aguardar com cuidado redobrado aos mais suscetíveis”, explica.

BOLETIM DIÁRIO

Ontem, o Grande ABC chegou a 2.586 vítimas fatais da Covid e 66.133 positivos para a infecção. Ao todo, são 57.896 moradores recuperados.

São Bernardo, cidade com o maior volume de confirmações, acumula 28.775 casos e 929 mortes, seguida por Santo André (18.186 infectados e 593 óbitos), Diadema (8.472 positivos e 446 falecimentos), Mauá (5.244 infectados e 304 perdas), São Caetano (3.712 casos e 207 vítimas fatais), Ribeirão Pires (1.157 confirmações e 82 falecimentos) e Rio Grande da Serra (587 positivos e 25 óbitos).

Em São Paulo, o total é de 36.220 falecimentos e 1.004.579 casos confirmados desde o início da pandemia. Entre eles, 880.601 pessoas estão recuperadas e 8.177 ainda estão internadas, segundo o governo estadual.

No Brasil, o Ministério da Saúde contabiliza 146.675 mortes e 4.927.235 infectados, dos quais 4.295.302 foram curados e 485.258 estão em acompanhamento médico.