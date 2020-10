Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



05/10/2020 | 20:30



O Grand Plaza Shopping, na região Central de Santo André, inaugurou nesta segunda-feira (5) o banheiro unissex. Com mais de 40 cabines, a novidade causou estranhamento na população e divide opiniões. Embora os frequentadores defendam o modelo, que abre espaço sem discriminação de gênero, ainda temem por possíveis problemas com a mistura, como assédios e desrespeito. O Diário apurou que três funcionários sempre estarão no ambiente, tanto para tranquilizar e orientar, como para controlar possíveis intercorrências.

Confira a reportagem completa na edição desta terça-feira (6), no Caderno Setecidades.