Khloé Kardashian estaria surpresa por como Tristan Thompson amadureceu, diz site

05/10/2020 | 17:10



Khloé Kardashian e Tristan Thompson reataram o relacionamento em julho de 2020. No úlltimo domingo, dia 4, Khloé compartilhou fotos ao lado de Tristan e de sua filha, True Thompson, decorando abóboras para o Halloween, que acontece no fim desse mês.

Uma fonte revelou à People que tudo está indo bem no relacionamento de Khloé e Tristan:

- Khloé é a mais feliz, Tristan ainda vive com ela e True em Los Angeles. Tudo está perfeito entre eles.

A fonte afirmou que a integrante de Keeping Up With The Kardashians está impressionada com o amadurecimento do jogador de basquete do Cleveland Cavaliers:

- O foco deles é a True e eles continua fazendo atividades divertidas juntos. Khloé realmente acredita que as coisas vão continuar boas mesmo quando Tristan tiver de voltar a trabalhar. Ela está impressionada como ele amadureceu!

Ainda, Tristan e Khloé estão planejando o futuro juntos:

- Eles estão planejando o futuro juntos e mal podem esperar para ter outro filho. True será uma irmã mais velha incrível.