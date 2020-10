Relacionamento de príncipe Harry e Meghan Markle foi o que desencadeou conflitos entre ele e príncipe William, diz historiador

05/10/2020 | 17:10



O relacionamento entre Meghan Markle e príncipe Harry foi o que desencadeou os desentendimentos do Duque de Sussex com seu irmão, príncipe William. Pelo menos é o que afirma o historiador Robert Lacey, autor do livro Battle of Brothers, que falará sobre as recentes desavenças entre os irmãos.

De acordo com a revista People, Lacey afirmou que o início dos conflitos entre os irmãos aconteceu logo que Harry começou a namorar com a ex-atriz. William queria que o irmão levasse o relacionamento mais devagar, e chegou a pedir ajuda para o tio, Charles Spencer - irmão da princesa Diana - para intervir.

- De tempos em tempos, o irmão mais novo de Diana foi como um padrinho honorário dos meninos, nos anos depois da morte da mãe, e o tio concordou com William sobre fazer algo a respeito. O resultado da intervenções de Spencer foi uma explosão ainda mais amarga. Mais uma vez Harry se recusou a desacelerar [com o namoro].

Lacey também afirmou que, apesar da intervenção de Charles, Harry ficou bravo de verdade com o irmão:

- Harry não culpou o tio. Ele entendeu porque o irmão de Diana queria ajudar. Ele ficou furioso com o seu irmão mais velho por arrastar outros membros da família na discussão.

O historiador conta, ainda, que essa raiva e desconfiança dura até hoje, e é o motivo do afastamento dos irmãos. Além disso, Harry ainda não concorda com o motivo que levou William a demorar quase uma década para se casar com Kate Middleton.

- Harry não podia deixar de se perguntar se William estava realmente preocupado com sua felicidade pessoal, ou se ele estava, mais uma vez e como de costume, pensando sobre no futuro da empresa cujo chefe ele se tornaria um dia.