Mariah Carey diz que nunca teve relações sexuais com o noivo James Packer

05/10/2020 | 16:10



Por essa ninguém esperava! Em entrevista ao jornal The Guardian, Mariah Carey explicou a ausência do ex-namorado bilionário James Packer em sua autobiografia, The Meaning of Mariah Carey (O Significado de Mariah Carey, em português).

- Se foi um relacionamento que teve importância, está no livro. Caso o contrário, não ocorreu, disparou a artista.

A primeira resposta da cantora causou um certo estranhamento, já que ela chegou a ficar noiva de Packer. Como o relacionamento não teria tido importância, então? Entretanto, quando pressionada, Mariah revelou:

- Nós não tivemos uma relação sexual, para ser honesta com você.

Eita! Surpreendente, não é?

Mariah e James ficaram juntos por alguns meses. Eles começaram a se relacionar em junho de 2015 e ficaram noivos em janeiro de 2016. Porém, o conto de fadas chegou ao fim em outubro daquele mesmo ano. Na época, uma fonte próxima à estrela contou o seguinte à People:

- James não está saudável psicologicamente e não está presente para Mariah e a família dela. O comportamento dele não era desejável para Mariah, então ela, infelizmente, teve que deixá-lo.

Entretanto, um representante do bilionário afirmou que isso não era verdade.

- É típico de Mariah distorcer as coisas para que fique bom para ela. Eles terminaram porque ela está com problemas.

Já em 2017, James deu uma rara declaração sobre sua relação com a cantora.

- Estava em um momento ruim na minha vida pessoal. Ela era gentil, animada e divertida. Mariah é uma mulher de substância. Ela é muito iluminada. Mas foi um erro para ela e foi um erro para mim.