'Ficou uma lição', afirma Lucas Lucco sobre harmonização facial

05/10/2020 | 15:40



O cantor Lucas Lucco concedeu uma entrevista para a jornalista Renata Celibelli, exibida no Fantástico no domingo, 4, na qual revelou que realizou o procedimento de harmonização facial. Ele ainda contou que não ficou satisfeito com o resultado, e está revertendo a mudança.

Lucco explicou que fez o procedimento há pouco mais de um ano, quando foi em um dentista para "tirar um pouco de olheiras". O profissional sugeriu deixar o cantor com uma cara de "bad boy" e feições mais "masculinas". "Eu estou aqui já na cadeira, ia ficar chato eu sair assim, indelicado, falar que não ia mais fazer, achei que ia ficar chato", contou ele.

Após o procedimento, porém, o cantor disse que não gostou do resultado: "Você se olha no espelho e não consegue enxergar os seus rastros, isso é muito ruim. Abala muito a nossa autoestima. Eu não gosto das fotos do meu noivado, e é algo que vai ficar pra sempre".

Ele chegou a aparecer na novela A Dona do Pedaço poucos dias após a mudança, e disse que os fãs o questionaram na internet. "Eu não tava nada parecido na novela, e a galera comentou bastante", afirmou. Lucco disse que começou um procedimento para reverter a harmonização pouco depois, e já realizou quatro sessões. A reversão está quase completa.

A harmonização facial é um procedimento estético em que há estímulo para a produção de colágeno e o preenchimento de regiões do rosto com ácido hialurônico, com o objetivo de, em teoria, deixar o rosto mais harmonizado.

"Se baseia Na teoria de que os homens bonitos tem o queixo quadrado, o nariz não sei o que e a maçã do rosto um pouco mais cheia, de acordo com o modelo de beleza estabelecido não sei aonde", comentou Lucco.

Outro artista que realizou o procedimento e falou sobre no Fantástico foi o DJ Alok: "tudo começou com o meu nariz, aí eu fiz o maxilar e o queixo. Na época eu tinha gostado, a gente faz e muitas vezes não quer que a pessoa repare, quer que seja natural"

"Se não tiver tudo muito alinhado, talvez o profissional coloque o gosto dele ali, pode não dar bom, que foi o meu caso. Agora estou podendo me olhar o espelho, e me sentindo bem, e ficou uma lição", concluiu Lucas Lucco.