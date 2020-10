Sthefany Brito sofre de insônia e diz: Já ficaram neuróticas imaginando que o baby que esperam pode ser de outro sexo?

05/10/2020 | 15:11



Sthefany Brito está na reta final da gravidez. Aos oito meses de gestação, a atriz compartilhou em seus Stories do Instagram momentos de angústia e insônia. Sthefany escreveu:

Todo mundo diz: Aproveita agora para dormir, porque depois você não vai saber o que é isso. E cá estou eu, acordada desde às 5 horas da manhã com azia, dor nas costas... Já levantei três vezes para fazer xixi e perdi o sono...

E continuou:

Na falta de sono e posição para dormir... Vocês já ficaram neuróticas imaginando que o baby que esperam pode ser de outro sexo? Hahaha... Já vi vários vídeos de gente que preparou tudo para menino e veio menina e vice-versa.

Nos momentos de dúvida, Sthefany explicou que sempre garante o sexo de seu filho por meio do ultrassom:

Toda vez que vou fazer ultrassom peço para ela [a médica] dar uma olhadinha. Tá sempre lá bonitinho. A última então tava com o pernão bem aberto onde se via bem... Mas confesso que cada vez que eu vejo um vídeo, eu paro e penso nas roupinhas dele, no quartinho...

A atriz está esperando um menino, que se chamará Enrico.