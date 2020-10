Após término com Demi Lovato, Max Ehrich posta foto chorando e preocupa fãs

05/10/2020 | 15:11



A polêmica separação entre Demi Lovato e Max Ehrich continua dando o que falar! Após o ator dizer que o término foi um golpe de relações públicas para promover a nova música da cantora, ele preocupou seus seguidores ao aparecer chorando e visivelmente abatido em uma foto no Instagram.

No clique, postado no feed de seu Instagram, Max aparece com uma das mãos no rosto, e os olhos cheios de lágrimas. Na legenda ele colocou apenas o emoji de um coração partido. Nos comentários, alguns fãs deixaram mensagens de apoio e preocupação para o ator. Uma pessoa escreveu:

Você tem a nós, Max! Nós te amamos mais do que tudo, e te queremos feliz. Te ver triste quebra meu coração.

Max e Demi anunciaram o término dois meses após terem ficado noivos. Enquanto Max disse que descobriu sobre a separação pela imprensa, Demi teria ficado chocada ao descobrir que o ator estaria tentando se promover às custas dela.