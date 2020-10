Mayra Cardi diz que se sentiu culpada por expor traições de Arthur Aguiar e relembra pedido de desculpas do ator: Achei que eu ia morrer

05/10/2020 | 15:11



Mayra Cardi, mais uma vez, falou sobre o fim do casamento com Arthur Aguiar por conta das traições do ator. Em bate-papo com Leo Dias no programa Tô na Pan, desta segunda-feira, dia 5, a coach admitiu que se arrependeu de expor publicamente as traições cometidas pelo ator enquanto eles foram casados.

- Não bateu uma culpa? Quando você viu o mundo fazendo chacota, atacando... E aquela imagem de príncipe encantado quebrada, questionou o jornalista.

Mayra, então, explicou que se arrependeu pois afetou a vida profissional do pai de sua filha, Sofia:

- Bateu, lógico, total! heguei a me arrepender, mas graças a Deus as minhas amigas berraram várias vezes para eu voltar. Me arrependi pelo alastre que eu causei indiretamente, porque não foi proposital, na vida profissional dele.

O arrependimento só não foi maior pelo fato de Arthur ter agradecido por Mayra mostrar a ele que os dois estavam em um relacionamento abusivo:

- Logo não me arrependi MAIS, porque agora ele mesmo me agradece. Se eu não tivesse feito dessa forma, eu não estaria livre desta prisão, nem ele. Estaríamos os dois doentes ainda. Ele igual. Eu, presa em um relacionamento, e ele, casado comigo e com todo mundo. Foi necessário ir até o fundo do poço. Ele realmente não via.

Mayra disse que apenas queria que Arthur reconhecesse os erros que cometeu durante o casamento:

- Tentei muito de tudo! Prefiro perder tentando, do que desistir sem tentar. Fiz tudo o que eu podia. Eu levo até a última gota. Principalmente quando tem filho envolvido. Eu acredito no ser humano, eu acredito na transformação. Nós erramos o tempo inteiro. O que eu precisava, que foi minha salvação final, foi o tal do perdão. Não é eu perdoar, mas eu precisava que ele me pedisse desculpa. Eu não conseguia como uma pessoa que fez tudo o que fez, porque... Eu só queria que ele falasse: 'Errei, me desculpa'. E quanto mais vinham justificativas, mais magoada eu ficava. Eu não conseguia seguir. Mas a gente se encontrou fisicamente, depois de tudo isso, porque eu pedi pela minha filha. (...) Quando a gente se viu, rolou o pedido de desculpas. Eu desenhei para ele tudo o que aconteceu, e ele me pediu desculpas item a item. Eu achei que eu ia morrer naquele dia. Achei uma empatia que eu nunca vi nele antes. Ele sofria com minha dor. Eu sou muito dura, mas por mais que eu tenha sofrido, meu corpo externalizou. porque eu não tinha botado para fora. Meu corpo ficou liberto.