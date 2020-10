Manchester United contrata lateral brasileiro Alex Telles

05/10/2020 | 15:10



Com passagem por Grêmio e Juventude, o lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles se tornou o mais novo reforço do Manchester United, nesta segunda-feira. O jogador de 27 anos deixou o Porto e assinou contrato de quatro anos com o clube inglês.

De acordo com a imprensa britânica, o Manchester desembolsou 15,4 milhões de libras (cerca de R$ 113 milhões) para contratar o brasileiro. Será o quarto clube estrangeiro a contar com o brasileiro, que deixou o Grêmio em 2013 para reforçar o Galatasaray. Ele defendeu a Inter de Milão antes de reforçar o Porto em 2016.

Foi no time português onde obteve a maior parte de suas conquistas, com dois títulos do Campeonato Português, uma Supertaça de Portugal e uma Taça de Portugal, além de 26 gols e mais de 50 assistências. "Eu ganhei muitos troféus no Porto e eu quero continuar assim no United", disse o brasileiro.

"Jogar por um clube com o prestígio do Manchester United é uma grande honra. Você precisa trabalhar duro para ter esta oportunidade em sua carreira e agora eu estou chegando a este clube. Eu posso prometer que vou dar tudo do meu coração para ter sucesso aqui", afirmou Telles.

Em sua chegada ao clube inglês, o lateral recebeu elogios do técnico Ole Gunnar Solskjaer. "Ele é um jogador que estamos acompanhando há um bom tempo e as performances que vem exibindo nos últimos anos é exatamente aquilo que procuramos. Ele é um lutador e um vencedor e vai acrescentar uma verdadeira determinação e competição ao elenco. Alex tem qualidades, tanto como jogador quanto como pessoa, que queremos aqui no Manchester United", declarou.