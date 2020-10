Campanha arrecada dinheiro para compra de cadeira de rodas

Aline Melo

05/10/2020 | 14:32



A família do pequeno Arthur Alves Moreira, 8 anos, está realizando uma campanha para arrecadar dinheiro e comprar uma cadeira de rodas adaptadas para o garoto, que nasceu prematuro, com 33 semanas de gestação (o bebê está apto a nascer entre 39 e 42 semanas) e foi diagnosticado com paralisia cerebral aos três meses de vida. O equipamento que ele usa está pequeno e a nova cadeira, que custa R$ 18 mil, poderá ser utilizada até que o menino tenha 18 anos.

A mãe de Arthur, Camila Alves Moreira, largou o emprego de analista financeira quando o filho nasceu para poder cuidar dele e acompanhar seus tratamentos. “A troca do equipamento vai dar uma melhor qualidade de vida pra ele, porque a que ele usa não está suprindo suas necessidades”, destacou Camila. O garoto faz diversos tratamento diariamente, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

A família mora em Osasco, mas passa bastante tempo em Diadema, onde mora a avó paterna de Arthur, que auxilia nos cuidados com a criança. A vaquinha virtual para arrecadar o dinheiro foi lançada na última semana e pode ser acessada pelo link encurtador.com.br/iIJPY e depósitos ou transferências podem ser feitos para o Banco Next 237, agência 3728, conta 3466-5, CPF 226.844.168-77, em nome de Camila Alves Moreira.