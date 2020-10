'Dança dos Famoso': Danielle Winits lidera e artistas dançam sem máscara

05/10/2020 | 14:37



No quadro Dança dos Famoso deste domingo, 4, do programa Domingão do Faustão, Danielle Winits se destacou diante das outras competidoras Lucy Ramos, Luiza Possi, Giullia Buscacio, Isabeli Fontana e Guta Stresser, que dançaram no ritmo do forró.

Winits conquistou o primeiro lugar, seguida de Lucy e Luiza. Nas últimas três posições estão Giullia, Isabeli e Guta. A líder da competição comemorou a vitória e revelou estar surpresa com a conquista, pois nunca havia feito esse tipo de performance.

A minha emoção foi o retrato do que esse quadro representa na minha vida, representa meu comprometimento com o tamanho da minha admiração e da minha gratidão pelo trabalho, não apenas físico como emocional, que o meu parceiro Fernando Schellenberg tem feito comigo desde o primeiro dia", disse em entrevista ao Gshow.

Outra questão que chamou a atenção dos telespectadores foi que todos os dançarinos fizeram suas performances sem máscara pela primeira vez em meio a pandemia do novo coronavírus. Logo no início do programa, o infectologista Alberto Chebabo explicou que a mudança de protocolo foi feita porque, na hora do julgamento, é importante ver a fisionomia dos participantes.

"O protocolo é bastante seguro e todos os participantes fazem o teste no início da semana e, a partir da liberação deste teste passam a ensaiar, mas os ensaios são todos feitos com máscara. Acrescentamos o exame do PCR na véspera do programa, para que os artistas possam tirar a máscara na hora com segurança", esclareceu.

No júri, estavam Inês Bogéa, Raquel Guarini, Cleo, Tato, do Falamansa, e Cléber Machado, que também foi motivo de surpresa no programa, pois ele tinha acabado de narrar um jogo e, logo em seguida, apareceu no quadro. "Cleber Machado foi correndo pro Domingão do Faustão", disse um internauta no Twitter.