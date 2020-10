Ilha particular abriga resort de luxo em Bahamas

Redação

Com inauguração prevista para 2023, o Montage Cay promete ser uma das opções de hospedagem mais exclusivas das Bahamas. Membro da renomada rede Montage Hotels & Resorts, o resort será construído em uma ilha particular de 48 acres, que também receberá residências de luxo.

O local fica a menos de 1,6 km da costa de Marsh Harbour. Ele conta com um porto que acomoda 46 navios de até 110 pés e oferece aos hóspedes e residentes acesso excepcional a uma variedade de atrações, como passeios de barco, pesca e esportes aquáticos de classe mundial.

Novo resort nas Bahamas

A ilha privada possui sete praias imaculadas com águas turquesa, topografia diversificada, 50 suítes e um conjunto de residências construídas em completa harmonia com a natureza da ilha. O objetivo é fazer com que as acomodações tenham quartos bem iluminados e arejados com vista para o mar. Na área externa, os visitantes devem encontrar comodidades de luxo, como piscinas, chuveiros e jardins privativos.

O resort terá diversas opções gastronômica, incluindo opções casuais disponíveis durante todo o dia, um restaurante requintado e vários bares. A propriedade também contará com um Montage Spa, que vai oferecer um extenso programa de saúde e bem-estar, academia e piscinas.

“Cercado por águas calmas, brisas mornas e beleza panorâmica, o Montage Cay combinará perfeitamente um cenário de tirar o fôlego com as comodidades e serviços exclusivos da Montage”, diz Alan J. Fuerstman, fundador, presidente e diretor-executivo da empresa. “Projetamos o resort para aproveitar ao máximo a beleza natural da ilha, criando o cenário para um dos melhores resorts ultraluxuosos do Caribe.”

