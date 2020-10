Se recuperando de grave acidente, Buddy Valastro emociona fãs em clique no qual decora bolos com a mão esquerda

05/10/2020 | 14:10



Buddy Valastro, o Cake Boss, se envolveu em um grave acidente enquanto jogava boliche no dia 20 de setembro, sofrendo danos em nervos, tendões e músculos da mão direita, o que fez com que o confeiteiro tivesse que passar por duas cirurgias. Após alegar, inclusive, que não sabia se poderia voltar a cozinhar, Buddy compartilhou uma imagem emocionante com os fãs através de seu Instagram.

Na rede social, o astro postou uma galeria de quatro imagens nas quais aparece ao lado da família enquanto todos confeitam bolos. Buddy, que é destro, estava decorando um bolo com a mão esquerda, e na legenda escreveu o seguinte:

Momento família é o melhor momento! Fazendo tudo novamente, com a mão esquerda.

O braço direito de Buddy, como é possível ver em uma das fotos, continua engessado, mas isso não parece impedir a paixão do confeiteiro - cuja médica chegou a acreditar que ele fosse perder a mão.

Nos comentários, fãs e amigos comemoraram a determinação do Cake Boss, enviando-lhe mensagens de motivação:

Nunca recue, nunca se renda. Arrase, irmão, incentivou um;

Fico feliz em ver você voltando ao ritmo. O talento não existe em apenas uma mão, comemorou outro;

Você consegue Sr. Valastro! Orando por sua recuperação total, afirmou um terceiro.