Ford Ranger roda mais de 1.250 km com um tanque de diesel

Presente em diferentes mercados globais, a Ford Ranger é conhecida por fatores como robustez e eficiência. Ahmed Jaffar e Mohamed Sirelkhatim, produtores de conteúdo de Dubai, nos Emirados Árabes, foram desafiados a provar a autonomia do modelo XLS 2.2 turbodiesel.

Munidos apenas de algumas dicas de direção econômica e outra Ranger XLS 2.2 de apoio, eles encheram o tanque de 80 litros e partiram com a proposta de ir o mais longe possível, em pleno alto verão do Oriente Médio. “No início, pensamos que a meta de mil quilômetros era muito ambiciosa”, diz Jaffar. “Mas, à medida que o dia foi passando, ficou claro que iríamos bem mais longe”, completa.

Depois de rodar 864 km no primeiro dia, a picape ainda tinha um quarto de combustível no tanque. Foi aí que a dupla decidiu quebrar a meta e rodou mais 388 km, somando um total de 1.252 km. Veja o vídeo do desafio.

Dicas de direção

O motor 2.2 Duratorq turbodiesel de quatro cilindros da Ranger tem potência de 160 cv (a 3.200 rpm) e torque de 39,25 kgfm em baixas rotações (1.600 a 2.500 rpm). “Apesar de algumas diferenças no combustível e na calibração da Ranger nos mercados do Oriente Médio e do Brasil, muitos clientes daqui também já comprovaram a boa autonomia e conseguiram rodar mais de mil quilômetros com um tanque”, diz Gilmar de Paula, engenheiro-chefe da Ranger na América do Sul.

Como o consumo de combustível também depende muito do modo de dirigir, veja abaixo algumas dicas que ajudam a otimizar a autonomia da picape.

Dirija suavemente

Tente acelerar, frear e manobrar o volante do modo mais suave possível. A direção agressiva – acelerar rápido, correr e frear bruscamente – pode diminuir significativamente a autonomia. Tente antecipar situações que exijam ajustes de velocidade, aceleração e frenagem.

Use o piloto automático

O piloto automático ajuda a manter uma velocidade constante e economizar combustível em longos trechos de rodovia sem a necessidade de monitorar o velocímetro constantemente.

Alivie o peso

Tente viajar com pouca carga, mantendo somente os itens mais importantes na picape. Tire tudo o que não for usar.

Diminua a velocidade

Acelerar forte consome mais combustível, fazendo o motor trabalhar em giro maior. Dirigindo a 90 km/h em vez de 100 km/h, por exemplo, é possível aumentar a economia de combustível em até 15%.

Reduza o arrasto aerodinâmico

A Ranger foi desenhada com boa aerodinâmica, mas transportar cargas altas, ou dirigir com a janela aberta, pode criar resistência extra e arrasto que afetam a economia de combustível. Cobrir a carga pode reduzir o arrasto e, se for adequado, considere transportar itens dentro da cabine em viagens mais longas.

Picapes do passado

Por serem veículos utilitários versáteis, as picapes conquistaram uma legião de fãs em todo o planeta, já que podem ser utilizadas tanto no trabalho quanto no dia a dia. No Brasil, elas existem desde os primórdios da indústria. Dessa forma, inúmeros modelos marcaram época e deixaram saudade.

