Bruna Marquezine exalta Rihanna: - É até desconfortável existir no mesmo mundo que essa mulher

05/10/2020 | 13:10



Gente como a gente! Bruna Marquezine se surpreendeu no último domingo, dia 4, enquanto assistia ao desfile Savage x Fenty Show, que estreou na plataforma de streaming Amazon Prime. A atriz se derreteu por Rihanna, dona da marca de roupas íntimas e organizadora do evento.

- Dá até vergonha de viver em um mundo desse. Gente, com essa mulher, não. É até desconfortável existir no mesmo mundo que essa mulher. [...] A minha religião é a Rihanna, disse Bruna no Instagram Stories ao assistir à performance de Rihanna no evento.

Mais tarde no Twitter, a atriz ainda brincou, dizendo:

Quando eu crescer eu quero ser igual a Rihanna.

O desfile da Savage x Fenty foi marcado pela diversidade de corpos e tons de pele, levando à passarela modelos homens e mulheres, e ainda contou com a participação de muitos famosos, como Lizzo, Paris Hilton, Willow Smith, Demi Moore e Bella Hadid.