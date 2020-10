Carteira total de crédito deve crescer 9,4% em 2020, prevê Febraban

05/10/2020 | 12:45



A carteira total de crédito no Brasil deverá crescer 9,4% em 2020 na comparação com o ano anterior, apontou nesta segunda-feira, 5, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), conforme pesquisa realizada entre 23 e 30 de setembro, mostrando mais otimismo em relação ao levantamento anterior. Na pesquisa de agosto a expectativa era de expansão de 6,3% da carteira.

Segundo a Febraban, os resultados são fruto, principalmente, do sucesso dos programas de crédito público implementados pelo setor bancário. A melhora na avaliação do cenário é resultado, principalmente, da revisão para cima do desempenho do crédito direcionado, cuja previsão de expansão mais que dobrou, passando de 3%, em agosto, para 7,1%, em setembro.

Para os clientes pessoas jurídicas, a projeção passou de uma alta de 12,3% para 15,7%. Já para a carteira de crédito destinado aos clientes pessoas físicas passou de 5,6% para 6,7%. A Febraban explica que esse aquecimento é influenciado tanto pela recuperação da atividade econômica quanto pela continuidade da elevada demanda por capital de giro pelas empresas.

Para 2021, a pesquisa também captou melhora. O desempenho esperado da carteira de crédito total passou de alta de 7% para 7,2% na pesquisa atual.

O levantamento mostrou que para a grande maioria dos participantes (94,7%) a taxa básica de juros deve fechar o ano em 2% ao ano e nenhum dos respondentes acredita que o Copom fará cortes na Selic em sua próxima reunião, nos dias 27 e 28 de outubro).